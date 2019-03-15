، وفد "إنسان" يزور مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ،

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زار وفد من الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان" مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام حالياً في الصياهد الجنوبية شمال شرق العاصمة الرياض ضمن المبادرات الاجتماعية للجمعية.
وضم الوفد عددًا من منسوبي الجمعية يتقدمهم صالح اليوسف مدير عام الجمعية، بالإضافة إلى عدد من أبناء الجمعية.
وقال "اليوسف": الجمعية تزور المهرجانات الوطنية من منطلق دورها الاجتماعي لخدمة أبنائها الذين يحظون برعاية خاصة من قبل القائمين على الجمعية.
وأوضح أن أعضاء الوفد شاهدوا في النسخة الحالية من المهرجان تقدمًا مذهلاً لفعاليات المهرجان جعلت منه كرنفالاً عالمياً يحظى بمشاركات من عدة دول من كافة قارات العالم، شاكراً كل من ساهم بأفكاره في ظهور هذا المهرجان بهذا الشكل لخدمة المملكة.
وامتدح "اليوسف" أركان المهرجان، مؤكداً أنها تتنوع بين أركان تخص الطفل أو أركان تخص الكبار أو العائلات، بالإضافة إلى دور المهرجان التراثي الذي يثقف الجيل الحالي بتراث الأجداد وعالم الإبل وخصائصها الحيوية والتاريخية.
وفد "إنسان" يزور مهرجان الملك عبدالعزيز للإبلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-15
زار وفد من الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان" مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام حالياً في الصياهد الجنوبية شمال شرق العاصمة الرياض ضمن المبادرات الاجتماعية للجمعية.
وضم الوفد عددًا من منسوبي الجمعية يتقدمهم صالح اليوسف مدير عام الجمعية، بالإضافة إلى عدد من أبناء الجمعية.
وقال "اليوسف": الجمعية تزور المهرجانات الوطنية من منطلق دورها الاجتماعي لخدمة أبنائها الذين يحظون برعاية خاصة من قبل القائمين على الجمعية.
وأوضح أن أعضاء الوفد شاهدوا في النسخة الحالية من المهرجان تقدمًا مذهلاً لفعاليات المهرجان جعلت منه كرنفالاً عالمياً يحظى بمشاركات من عدة دول من كافة قارات العالم، شاكراً كل من ساهم بأفكاره في ظهور هذا المهرجان بهذا الشكل لخدمة المملكة.
وامتدح "اليوسف" أركان المهرجان، مؤكداً أنها تتنوع بين أركان تخص الطفل أو أركان تخص الكبار أو العائلات، بالإضافة إلى دور المهرجان التراثي الذي يثقف الجيل الحالي بتراث الأجداد وعالم الإبل وخصائصها الحيوية والتاريخية.
15 مارس 2019 - 8 رجب 1440
02:49 PM
"اليوسف": هذا الحدث تحول إلى "كرنفال عالمي"
زار وفد من الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان" مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام حالياً في الصياهد الجنوبية شمال شرق العاصمة الرياض ضمن المبادرات الاجتماعية للجمعية.
وضم الوفد عددًا من منسوبي الجمعية يتقدمهم صالح اليوسف مدير عام الجمعية، بالإضافة إلى عدد من أبناء الجمعية.
وقال "اليوسف": الجمعية تزور المهرجانات الوطنية من منطلق دورها الاجتماعي لخدمة أبنائها الذين يحظون برعاية خاصة من قبل القائمين على الجمعية.
وأوضح أن أعضاء الوفد شاهدوا في النسخة الحالية من المهرجان تقدمًا مذهلاً لفعاليات المهرجان جعلت منه كرنفالاً عالمياً يحظى بمشاركات من عدة دول من كافة قارات العالم، شاكراً كل من ساهم بأفكاره في ظهور هذا المهرجان بهذا الشكل لخدمة المملكة.
وامتدح "اليوسف" أركان المهرجان، مؤكداً أنها تتنوع بين أركان تخص الطفل أو أركان تخص الكبار أو العائلات، بالإضافة إلى دور المهرجان التراثي الذي يثقف الجيل الحالي بتراث الأجداد وعالم الإبل وخصائصها الحيوية والتاريخية.
، وفد "إنسان" يزور مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ،
المصدر : الخليج 365
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