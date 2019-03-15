، العظام ترجو من يطمرها.. تفاصيل من ملف "الجروب" تفضح ما تناساه المعنيون ،

محمد بن مسعود - الدمام - 15 يوماً من نشر "الخليج 365" و"الإسكان" تصمت.. الوثائق تسبق البلدية والموقع للوزارة!

15 يومًا منذ نشر "الخليج 365" تفاصيل عن مخطط الجروب بمحافظة صامطة الذي صار محل شدٍ وجذبٍ بين مواطنين يؤكدون ملكيتهم لأراضٍ داخله وبين وزارة الإسكان بعدما أوقعت بينهما بلدية مركز السهي في المحافظة وفتحت بابًا جديدًا للنزاع في سورٍ كان يعتقده الأهالي حصينًا عن أملاكهم، وما إن انقضت الخمسة عشر يومًا حتى عادت مصادر "الخليج 365" لتراقب الواقع في المقابر وبعض العظام المتناثرة هناك، إذ وجدت في عرائها متروكة للرياح تذرُّها بين حدود مخطط وزارة الإسكان الأسمنتية، وفي رجاء الكثبان الرملية أن تطمرها.

وفي غضون هذا تبيت تفاصيل جديدة عن مخطط الجروب بمحافظة صامطة، وهل كان هو الذي قد سلمه الأهالي للبلدية ليصلح كمخطط سكني؟ حيث كشف المواطن أحمد جوهري أحد المتضررين من مخطط الجروب الذي وضعت وزارة الإسكان عليه مؤخرًا الصبات الخرسانية كحدود على الأرض، أن المخطط لم يكن معروفًا إلا منذ عدة أشهر ولم يكن هو الذي قد قام المشايخ والأهالي بتسليمه للبلدية، وكان ذلك يبعد عنه بمسافة حوالي ثلاثة كيلو مترات وهو الذي تم تسليمه للبلدية كإسكان وتناسوه، ولكن هذا الموقع محل الخلاف الذي تعكف وزارة الإسكان على توزيعه هو عبارة عن مواقع قرى قديمة أثرية وأملاك للأهالي، ومنها بصكوك وأخرى بوثائق تسبق حتى تأسيس بلدية السهي التي أقدمت على تسليم أراضينا لوزارة الإسكان.

ومن جهتها، أكدت مصادر "الخليج 365" بعد وقوفها مجددًا على مخطط الجروب وعلى المقبرة الواقعة داخل المخطط، أنه مرت مدة طويلة منذ البلاغات للبلدية و15 يومًا منذ نشر "الخليج 365" للتقرير الميداني الذي رصد تناثر رفاة الموتى دونما دفنها، ويخشى الأهالي قبل فض نزاعهم مع الإسكان والذي أشعلته البلدية أن يتم تسليم المواطنين أراضٍ داخل ملكياتهم أو فوق مواقع يعتقد بأنها مقابر دون تسويرها أو نقلها.

وعلى الرغم من مرور 15 يومًا على نشر التقرير إلا أن وزارة الإسكان لم تصدر أي رد على ما يؤكده الأهالي، ولم تتحرك الجهات المعنية في منطقة جازان على أرض الواقع لتقوم بإجراءات حول العظام المتناثرة أو تلك التي بانت معالم قبورها.

وكانت جولة لـ"الخليج 365" قد رصدت المستور الذي كشفته الرمال في عمق مخطط الجروب بمحافظة صامطة، والذي استلمته وزارة الإسكان من بلدية السهي بالمحافظة، إذ تزحزحت الرمال عن القبور المتواجدة في تلك المواقع، لترصد "الخليج 365" بروز الهياكل العظمية، وترصد موقع المخطط الذي كان مجرى لسيل وادي ليه، المعروف بأنه أحد أكبر الأودية جنوب جازان، لتحل مطالبات بعض الأهالي بإنصافهم كون لهم ملكيات في نطاق المخطط -حسب ما يروونه- وما يستشهدون به ببعض المستندات والوثائق القديمة.