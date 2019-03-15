، جناح الأسر المنتجة في مهرجان الإبل يكتسي بثوب تراثي ،

محمد بن مسعود - الدمام - رسالته نقلت عبق الماضي وأصالته إلى الأجيال الجديدة

يتضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في نسخته الثالثة، جناحًا خاصًّا لعرض الأسر المنتجة لمنتجاتهم وإبداعاتهم من المشغولات اليدوية؛ مما مكّنه من جذب الكثير من الزوار خلال الأيام السابقة.

ويُعد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل رسالة تواصل تهدف إلى نقل تراث جيل الآباء والأجداد لجيل الأبناء؛ في سياق تنمية الجانب الثقافي والاجتماعي لدى الشباب عن ماضيهم.

وقد اكتسى جناح الأسر المنتجة بطابع تراثي خاص؛ حيث أكد العديد من الزوار أن الجناح يُشعرهم بأنهم يتجولون في أحد الأسواق القديمة التي قرؤوا عنها ولم يشاهدوها.

وتقدم الأسر المنتجة المشاركة ضمن الفعاليات المصاحبة للمهرجان، منتجاتها داخل القرية السعودية للإبل؛ حيث تقدم هذه الأسر عبر الأركان المخصصة لها في شتى أركان القرية العديد من المنتجات التي تنوعت ما بين أواني الضيافة والأكلات الشعبية، بالإضافة إلى التمور والقهوة العربية والإقط، والعسل الطبيعي.

وقال محمد سالم القريني إنه جاء من الصحنة بالخرج خصوصًا ليشاهد بنفسه تراث الأجداد؛ مبديًا إعجابه بالسوق الشعبي للأسر المنتجة، الذي يعرض منتجات ذات جودة عالية.

وأعرب عن تقديره لمنتجات الحرفيين التي تبرز الفنون القديمة في العديد من الصناعات المختلفة مثل السبح والنحت، وغيرها من الحِرَف التراثية التي تحاكي كيف كان يعيش الأبناء والأجداد.

وأكد سعد القحطاني الموظف بـ"غرفة الرياض"، أن هذه المهرجانات الثقافية لها فوائد كثيرة لجيل الشباب؛ من أهمها رؤية الشاب بعينه العادات والتقاليد التراثية، ومعرفة تراث الآباء والأجداد لزيادة المعرفة عن العادات والتقاليد في السابق، بالإضافة إلى تنمية الجانب الثقافي لديهم.

وقال: المهرجان ربط للجيل السابق والحاضر عن طريق رؤية الشباب على أرض الواقع كيف كنا نعيش؟ وكيف نحن الآن؟

وأشار إلى أن مشاركة قسم خاص بالأسر المنتجة، أتاح للأسر عرض الأعمال اليدوية وإبرازها وتسويقها؛ بهدف تحسين دخل الأسر محدودي الدخل.