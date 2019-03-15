، قرعة ربع نهائي أبطال أوروبا: صدام ناري بين برشلونة ومانشستر يونايتد ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي أقيمت في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية عن مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين برشلونة ومانشستر يونايتد .
وشهدت القرعة لأول مرة منذ عام 2009 تواجد 4 فرق إنجليزية في الدور ربع النهائي، على رأسها قطبا مدينة مانشستر السيتي واليونايتد وليفربول وتوتنهام وأياكس الهولندي، برشلونة الإسباني، يوفنتوس الإيطالي، وبورتو البرتغالي.
وجاءت نتيجة القرعة على الشكل التالي:
أياكس × يوفنتوس (1)
ليفربول × بورتو (2)
توتنهام × مانشستر سيتي (3)
برشلونة × مانشستر يونايتد (4)
كم تم سحب قرعة نصف نهائي المسابقة وجاءت نتيجة قرعة المربع الذهبي على النحو التالي .
الفائز من المباراة (3) × الفائز من المباراة (1)
الفائز من المباراة (4) × الفائز من المباراة (2)
وستقام مواجهات ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال يومي 9 و10 أبريل فيما ستدور مباريات الإياب يومي 16 و17 من ذات الشهر.
بينما تلعب مباريات ذهاب نصف النهائي يومي 30 أبريل و1 مايو، في المقابل ستقام مواجهات العودة يومي 7 و8 مايو، على أن تقام مواجهة النهائي يوم السبت 1 يونيو في ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.
قرعة ربع نهائي أبطال أوروبا: صدام ناري بين برشلونة ومانشستر يونايتدمحمود الحمد الخليج 365 2019-03-15
أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي أقيمت في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية عن مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين برشلونة ومانشستر يونايتد .
وشهدت القرعة لأول مرة منذ عام 2009 تواجد 4 فرق إنجليزية في الدور ربع النهائي، على رأسها قطبا مدينة مانشستر السيتي واليونايتد وليفربول وتوتنهام وأياكس الهولندي، برشلونة الإسباني، يوفنتوس الإيطالي، وبورتو البرتغالي.
وجاءت نتيجة القرعة على الشكل التالي:
أياكس × يوفنتوس (1)
ليفربول × بورتو (2)
توتنهام × مانشستر سيتي (3)
برشلونة × مانشستر يونايتد (4)
كم تم سحب قرعة نصف نهائي المسابقة وجاءت نتيجة قرعة المربع الذهبي على النحو التالي .
الفائز من المباراة (3) × الفائز من المباراة (1)
الفائز من المباراة (4) × الفائز من المباراة (2)
وستقام مواجهات ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال يومي 9 و10 أبريل فيما ستدور مباريات الإياب يومي 16 و17 من ذات الشهر.
بينما تلعب مباريات ذهاب نصف النهائي يومي 30 أبريل و1 مايو، في المقابل ستقام مواجهات العودة يومي 7 و8 مايو، على أن تقام مواجهة النهائي يوم السبت 1 يونيو في ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.
15 مارس 2019 - 8 رجب 1440
02:40 PM
أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي أقيمت في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية عن مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين برشلونة ومانشستر يونايتد .
وشهدت القرعة لأول مرة منذ عام 2009 تواجد 4 فرق إنجليزية في الدور ربع النهائي، على رأسها قطبا مدينة مانشستر السيتي واليونايتد وليفربول وتوتنهام وأياكس الهولندي، برشلونة الإسباني، يوفنتوس الإيطالي، وبورتو البرتغالي.
وجاءت نتيجة القرعة على الشكل التالي:
أياكس × يوفنتوس (1)
ليفربول × بورتو (2)
توتنهام × مانشستر سيتي (3)
برشلونة × مانشستر يونايتد (4)
كم تم سحب قرعة نصف نهائي المسابقة وجاءت نتيجة قرعة المربع الذهبي على النحو التالي .
الفائز من المباراة (3) × الفائز من المباراة (1)
الفائز من المباراة (4) × الفائز من المباراة (2)
وستقام مواجهات ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال يومي 9 و10 أبريل فيما ستدور مباريات الإياب يومي 16 و17 من ذات الشهر.
بينما تلعب مباريات ذهاب نصف النهائي يومي 30 أبريل و1 مايو، في المقابل ستقام مواجهات العودة يومي 7 و8 مايو، على أن تقام مواجهة النهائي يوم السبت 1 يونيو في ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.
، قرعة ربع نهائي أبطال أوروبا: صدام ناري بين برشلونة ومانشستر يونايتد ،
المصدر : الخليج 365
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