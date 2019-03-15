، الكويت وعمان تدينان مذبحة مسجدي نيوزيلاندا ،

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أدانت الكويت الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين وسط مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلاندا وأدى إلى مقتل وجرح العشرات.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، اليوم، وقوف الكويت إلى جانب نيوزيلاندا وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وأعرب المصدر عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.
كما أدانت سلطنة عمان الهجوم الإرهابي العنيف على مصلين في مسجدين خلال صلاة الجمعة في كرايست تشيرش بنيوزيلندا وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات من بينهم أطفال.
وأكدت السلطنة، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، موقفها الثابت الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب والكراهية والعنصرية بحق الأبرياء, معربة عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا والدعاء للمصابين بالشفاء العاجل.
الكويت وعمان تدينان مذبحة مسجدي نيوزيلانداوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-03-15
أدانت الكويت الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين وسط مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلاندا وأدى إلى مقتل وجرح العشرات.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، اليوم، وقوف الكويت إلى جانب نيوزيلاندا وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وأعرب المصدر عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.
كما أدانت سلطنة عمان الهجوم الإرهابي العنيف على مصلين في مسجدين خلال صلاة الجمعة في كرايست تشيرش بنيوزيلندا وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات من بينهم أطفال.
وأكدت السلطنة، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، موقفها الثابت الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب والكراهية والعنصرية بحق الأبرياء, معربة عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا والدعاء للمصابين بالشفاء العاجل.
15 مارس 2019 - 8 رجب 1440
02:15 PM
أعربتا عن التعازي والمواساة لأسر الضحايا
أدانت الكويت الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين وسط مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلاندا وأدى إلى مقتل وجرح العشرات.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، اليوم، وقوف الكويت إلى جانب نيوزيلاندا وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وأعرب المصدر عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.
كما أدانت سلطنة عمان الهجوم الإرهابي العنيف على مصلين في مسجدين خلال صلاة الجمعة في كرايست تشيرش بنيوزيلندا وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات من بينهم أطفال.
وأكدت السلطنة، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، موقفها الثابت الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب والكراهية والعنصرية بحق الأبرياء, معربة عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا والدعاء للمصابين بالشفاء العاجل.
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المصدر : الخليج 365
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