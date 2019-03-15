، إصابة 4 مواطنين باختناق إثر حريق نشب في شقة بينبع ،

محمد بن مسعود - الدمام - الهلال الأحمر نقلهم إلى المستشفى.. وحالتهم مستقرة

تعرض أربعة مواطنين للاختناق جراء حريق اندلع في شقة تقع على شارع متفرع من طريق علي بن أبي طالب بمحافظة ينبع، قبل نقلهم لمستشفى ينبع العام بواسطة الهلال الأحمر، وحالتهم مستقرة.

وقال المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني: ورد بلاغ في الساعة 06:٠5 من فجر اليوم الجمعة بوقوع الحادث، وانطلقت فِرَق الدفاع المدني للموقع.

وأضاف "الجهني": الحريق اندلع في شقة بالدور الأرضي وشمل أجزاء منها وأخمدته فِرَق الدفاع المدني.