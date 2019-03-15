، خلال عام.. "العمل" تلغي ترخيص شركة و14 مكتب استقدام ،

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ألغت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ترخيص شركة واحدة و14 مكتب استقدام، منذ بداية عام 2018م وحتى نهاية يناير 2019م؛ نظرًا لارتكابها مخالفات لقواعد ممارسة نشاط الاستقدام، كما سحبت ضماناتهم البنكية في حال عجزهم عن سداد التزاماتهم مع العملاء، بالإضافة إلى إيقاف الخدمات المقدمة لهم من قِبَل الوزارة والجهات المعنية.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد أبا الخيل، أن تلك القرارات، تأتي حرصًا من الوزارة على حفظ حقوق المستهلكين طالبي الاستقدام، وامتدادًا لقرارات مستمرة ضد المخالفين من مكاتب وشركات الاستقدام، ومتابعة أعمالهم، والوقوف ميدانيًّا على مواقعها؛ للتحقق من التزامهم بالأنظمة وضبط المخالفات النظامية وإيقاع الغرامات.
وأشار إلى الحرص على تحقيق الامتثال واستقرار سوق الاستقدام وخلوه من المخالفات، بما يحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وبما ينعكس في نهاية الأمر على جودة الخدمات المقدمة للعملاء.
ودعا "أبا الخيل"، العملاء كل إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو مشكلات تواجههم في الاستقدام من خلال القنوات الرسمية لتقديم البلاغات، سواء عن طريق مركز الاتصال لخدمة العملاء "19911"، أو من خلال فروع مكاتب العمل المنتشرة في جميع مناطق المملكة.
خلال عام.. "العمل" تلغي ترخيص شركة و14 مكتب استقداموكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-03-15
ألغت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ترخيص شركة واحدة و14 مكتب استقدام، منذ بداية عام 2018م وحتى نهاية يناير 2019م؛ نظرًا لارتكابها مخالفات لقواعد ممارسة نشاط الاستقدام، كما سحبت ضماناتهم البنكية في حال عجزهم عن سداد التزاماتهم مع العملاء، بالإضافة إلى إيقاف الخدمات المقدمة لهم من قِبَل الوزارة والجهات المعنية.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد أبا الخيل، أن تلك القرارات، تأتي حرصًا من الوزارة على حفظ حقوق المستهلكين طالبي الاستقدام، وامتدادًا لقرارات مستمرة ضد المخالفين من مكاتب وشركات الاستقدام، ومتابعة أعمالهم، والوقوف ميدانيًّا على مواقعها؛ للتحقق من التزامهم بالأنظمة وضبط المخالفات النظامية وإيقاع الغرامات.
وأشار إلى الحرص على تحقيق الامتثال واستقرار سوق الاستقدام وخلوه من المخالفات، بما يحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وبما ينعكس في نهاية الأمر على جودة الخدمات المقدمة للعملاء.
ودعا "أبا الخيل"، العملاء كل إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو مشكلات تواجههم في الاستقدام من خلال القنوات الرسمية لتقديم البلاغات، سواء عن طريق مركز الاتصال لخدمة العملاء "19911"، أو من خلال فروع مكاتب العمل المنتشرة في جميع مناطق المملكة.
15 مارس 2019 - 8 رجب 1440
02:13 PM
سحبت ضماناتهم البنكية في حال عجزهم عن سداد التزاماتهم
ألغت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ترخيص شركة واحدة و14 مكتب استقدام، منذ بداية عام 2018م وحتى نهاية يناير 2019م؛ نظرًا لارتكابها مخالفات لقواعد ممارسة نشاط الاستقدام، كما سحبت ضماناتهم البنكية في حال عجزهم عن سداد التزاماتهم مع العملاء، بالإضافة إلى إيقاف الخدمات المقدمة لهم من قِبَل الوزارة والجهات المعنية.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد أبا الخيل، أن تلك القرارات، تأتي حرصًا من الوزارة على حفظ حقوق المستهلكين طالبي الاستقدام، وامتدادًا لقرارات مستمرة ضد المخالفين من مكاتب وشركات الاستقدام، ومتابعة أعمالهم، والوقوف ميدانيًّا على مواقعها؛ للتحقق من التزامهم بالأنظمة وضبط المخالفات النظامية وإيقاع الغرامات.
وأشار إلى الحرص على تحقيق الامتثال واستقرار سوق الاستقدام وخلوه من المخالفات، بما يحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وبما ينعكس في نهاية الأمر على جودة الخدمات المقدمة للعملاء.
ودعا "أبا الخيل"، العملاء كل إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو مشكلات تواجههم في الاستقدام من خلال القنوات الرسمية لتقديم البلاغات، سواء عن طريق مركز الاتصال لخدمة العملاء "19911"، أو من خلال فروع مكاتب العمل المنتشرة في جميع مناطق المملكة.
، خلال عام.. "العمل" تلغي ترخيص شركة و14 مكتب استقدام ،
المصدر : الخليج 365
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