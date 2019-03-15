، "كِبار العلماء": ندين الجريمة الوحشية التي استهدفت المصلّين بمسجديْن في نيوزيلندا ،

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أدانت الأمانة العامة لهيئة كِبار العلماء -بشدة- الحادث الإرهابي المروّع الذي استهدف مصلّين في مسجديْن بنيوزيلندا، ونتج عنه عشرات القتلى والجرحى؛ بينهم أطفال.
وقالت في بيانها الصادر اليوم: ندين -بأشد العبارات- هذه الجريمة الوحشية الهمجية التي قام عليها إرهابيون متطرفون، وندعو العالم أجمع، بدوله ومنظماته ومؤسساته، إلى المسارعة إلى تجريم الخطابات العنصرية قانونياً؛ فهي التي تغذي التطرُّف والإرهاب، وتؤدي إلى مثل هذه الحوادث الإرهابية الوحشية.
وأكّدت أن الخطابات العنصرية التي تعد الآخر منبوذاً تجب محاربتها؛ فهي لا تخدم السلم والأمن العالميين اللذين يتنادى إليهما جميع العقلاء في العالم.
وسألت الأمانة العامة لهيئة كِبار العلماء، الله تعالى، أن يتغمد المتوفين برحمته، مقدمة أحرّ التعازي لأسرهم وذويهم، وأن يلهمهم الصبر والاحتساب والسلوان، وأن يمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.
"كِبار العلماء": ندين الجريمة الوحشية التي استهدفت المصلّين بمسجديْن في نيوزيلنداوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-03-15
أدانت الأمانة العامة لهيئة كِبار العلماء -بشدة- الحادث الإرهابي المروّع الذي استهدف مصلّين في مسجديْن بنيوزيلندا، ونتج عنه عشرات القتلى والجرحى؛ بينهم أطفال.
وقالت في بيانها الصادر اليوم: ندين -بأشد العبارات- هذه الجريمة الوحشية الهمجية التي قام عليها إرهابيون متطرفون، وندعو العالم أجمع، بدوله ومنظماته ومؤسساته، إلى المسارعة إلى تجريم الخطابات العنصرية قانونياً؛ فهي التي تغذي التطرُّف والإرهاب، وتؤدي إلى مثل هذه الحوادث الإرهابية الوحشية.
وأكّدت أن الخطابات العنصرية التي تعد الآخر منبوذاً تجب محاربتها؛ فهي لا تخدم السلم والأمن العالميين اللذين يتنادى إليهما جميع العقلاء في العالم.
وسألت الأمانة العامة لهيئة كِبار العلماء، الله تعالى، أن يتغمد المتوفين برحمته، مقدمة أحرّ التعازي لأسرهم وذويهم، وأن يلهمهم الصبر والاحتساب والسلوان، وأن يمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.
15 مارس 2019 - 8 رجب 1440
02:12 PM
دعت مؤسسات العالم إلى تجريم الخطابات العنصرية قانونياً
أدانت الأمانة العامة لهيئة كِبار العلماء -بشدة- الحادث الإرهابي المروّع الذي استهدف مصلّين في مسجديْن بنيوزيلندا، ونتج عنه عشرات القتلى والجرحى؛ بينهم أطفال.
وقالت في بيانها الصادر اليوم: ندين -بأشد العبارات- هذه الجريمة الوحشية الهمجية التي قام عليها إرهابيون متطرفون، وندعو العالم أجمع، بدوله ومنظماته ومؤسساته، إلى المسارعة إلى تجريم الخطابات العنصرية قانونياً؛ فهي التي تغذي التطرُّف والإرهاب، وتؤدي إلى مثل هذه الحوادث الإرهابية الوحشية.
وأكّدت أن الخطابات العنصرية التي تعد الآخر منبوذاً تجب محاربتها؛ فهي لا تخدم السلم والأمن العالميين اللذين يتنادى إليهما جميع العقلاء في العالم.
وسألت الأمانة العامة لهيئة كِبار العلماء، الله تعالى، أن يتغمد المتوفين برحمته، مقدمة أحرّ التعازي لأسرهم وذويهم، وأن يلهمهم الصبر والاحتساب والسلوان، وأن يمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.
، "كِبار العلماء": ندين الجريمة الوحشية التي استهدفت المصلّين بمسجديْن في نيوزيلندا ،
المصدر : الخليج 365
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