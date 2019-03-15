تغريم مطاعم الناضج 1.4 مليون ريال لتلاعبها بالأسعار

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غرمت الهيئة العامة للمنافسة شركة مطاعم الناضج بقيمة 1.4 مليون ريال..، مع نشر العقوبة في صحيفتين على نفقة الشركة.

وقالت الهيئة في بيان لها على حسابها الرسمي في تويتر، إن الشركة المخالفة قامت بالاتفاق مع عدد من المنافسين على رفع وتثبيت الأسعار.

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وبيّنت الهيئة أن قرار المخالفة مؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض لعام 1440هـ.

وتأسست شركة مطاعم الناضج المحدودة عام 2002م في مدينة الرياض بفرعها الأول بحي الشفا ثم وصل عدد فروع مطاعم الناضج إلى 9 فروع موزعة على أحياء مختلفة في منطقة الرياض.



