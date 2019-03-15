بالصور.. إصابة 4 مواطنين في حريق شقة بينبع

تمكَّنت فرق الدفاع المدني في محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق اندلع في شقة سكنية، وتسبب في إصابة 4 مواطنين.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني، إنه ورد بلاغ فجر اليوم، عن نشوب حريق في شقة على شارع متفرع من طريق علي بن أبي طالب بمحافظة ينبع، وتم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع.

وأضاف العقيد الجهني، أن الحادث وقع في شقة بالدور الأرضي، وشمل الحريق أجزاء من الشقة، وتم إخماده من قبل فرق الدفاع المدني، ونتج عن الحادث تعرض 4 مواطنين للاختناق، وتم نقلهم إلى مستشفى ينبع العام بواسطة الهلال الأحمر، وحالتهم مستقرة.

وكان مدني تنومه بمنطقة عسير، باشر أمس الخميس، بلاغًا عن حادث تسرب غاز بمنزل شعبي بقرية سدوان، بسبب وميض لحظي بموقد الغاز، نتجت عنه إصابة امرأة بإصابة بسيطة، وتمت معالجتها بالموقع من قبل الهلال الأحمر.