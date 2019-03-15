أتربة وغبار ورؤية محدودة على 7 مناطق خلال الساعات المقبلة

وجَّه نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، تنبيهًا بأتربة وغبار ورؤية محدودة على 7 مناطق.

وأشارت هيئة الأرصاد -عبر حسابها بموقع التواصل تويتر- إلى نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، يحد مدى الرؤية الأفقية، على جازان والحدود الشمالية والقصيم والمدينة المنورة ونجران وتبوك ومكة المكرمة.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن الحالة الجوية تبدأ على منطقتي جازان وتبوك الساعة التاسعة صباح اليوم وتنتهي السابعة مساءً، وتبدأ على منطقة القصيم الساعة الثامنة صباحًا وتنتهي الساعة التاسعة مساءً، وتبدأ على المدينة المنورة الساعة الثامنة صباحًا وتنتهي الثامنة مساءً، وتبدأ على نجران السابعة صباحًا وتنتهي الساعة التاسعة مساءً، وتستمر على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة السادسة مساء.

من جانبه، توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الجمعة، أن تكون الأجواء معتدلة على معظم المناطق، ناصحًا بالاحتياط عند «الكشتة».

وقال الحصيني -عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إن الأجواء جيدة اليوم الجمعة؛ حيث ستكون معتدلة نهارًا، باردة ليلًا على معظم مناطق المملكة والخليج، ما عدا الشمالية وجنوب الرياض وما بين رابغ وجدة والطائف والباحة؛ حيث ستشهد رياحًا متوسطةَ السرعة في غالبها.

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ونصح الباحث في المناخ بالكشتة مع الاحتياط، قائلًا: «اكشتوا واحتاطوا بـ(الأماكن المفتوحة)، مع ارتداء ملابس شتوية ثقيلة ليلًا، على الشمالية والوسطى وشمال المدينة والشرقية».

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن طقس اليوم الجمعة، أن تتأثر معظم مناطق المملكة، بموجة باردة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد مدى الرؤية الأفقية.

كما توقعت هيئة الأرصاد تكوُّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية وعلى مرتفعات الباحة وعسير وجازان ونجران.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أن الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي تتحول في فترة المساء غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، فيما يصل ارتفاع الموج من متر إلى مترين.

أما الخليج العربي فستكون حركة رياحه السطحية جنوبية إلى جنوبية شرقية تتحوَّل في فترة المساء إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة، فيما يصل ارتفاع الموج من متر إلى مترين.