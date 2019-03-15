حلا الجوخ تشارك ببورتريه وفاءً للفنان السمارة بملتقى تكامل الثالث

قدمت الفنانة التشكيلية حلا الجوخ الكويكبي أول عمل فني على مستوى المملكة وفاءً للفنان التشكيلي الراحل نصير السمارة رئيس قسم الفن التشكيلي بجمعية الثقافة والفنون بالجوف، والذي وافته المنية في الأيام الماضية، وكان العمل عبارة عن بورتريه لشخصية الفنان الراحل.

وقالت الفنانة الجوخ: إن من واجبنا الوفاء لعراب الفن بالمملكة والوطن العربي نصير السمارة رحمه الله؛ فقد كان لنا نعم الناقد والمعلم والوالد، ولا يمكننا أن ننسى فضله، سائلة المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه ويلهمنا جميعًا الصبر والسلوان.

وجاءت مشاركة الفنانة حلا الجوخ، ضمن فاعليات ملتقى تكامل الثالث والذي تقيمه كلية التقنية بالقريات، ولها العديد من المشاركات الفنية المتميزة في العديد من المعارض.

ويعتبر الفنان الراحل من أبرز الفنانين التشكيليين في السعودية ومنطقة الجوف تحديدًا، وله مشاركات عديدة محلية ودولية وبرامج مبتكرة وتطويرية، من أهمها أنه أول من أدخل النقش في المجال التشكيلي وكذلك تطوير نول النسيج .