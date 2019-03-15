اليوم.. انطلاق فعالية «امش 30» بمختلف مناطق المملكة

تنطلق اليوم الجمعة، فعالية «امشِ 30» في مختلف مناطق المملكة، تزامنًا مع الحملة التوعوية للمشي، التي أطلقتها وزارة الصحة في جميع أنحاء المملكة.

وتنظم المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك، فعالية رياضة المشي تحت شعار امشِ 30؛ حيث أوضحت صحة تبوك أن هذه الحملة تأتي تزامنًا مع الحملة التوعوية للمشي التي تُطلقها الوزارة في جميع مناطق المملكة تحت شعار «امش 30».

وبيّنت صحة تبوك أن الفعالية سوف تنطلق عند الساعة الرابعة والنصف عصرًا بمتنزه الأمير فهد بن سلطان بتبوك، مشيرةً إلى أن الحملة تهدف لزيادة الوعي العام تجاه المشي للمساهمة في تحقيق رؤية 2030، كما أنها تعزز الصحة العامة ونمط الحياة الصحي بالمجتمع، كما تساعد في المحافظة على صحة القلب والوقاية من الأمراض المزمنة والمساعدة في نزول الوزن وتقوية العظام والمفاصل.

ودعت صحة تبوك جميع المواطنين والمقيمين للمشاركة بهذه الفعالية، موكدةً أن هذه الأنشطة التوعوية تأتي مواصلةً للجهود التي تقوم بها صحة تبوك للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.

وتنظم المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير اليوم الجمعة، فعالية رياضة المشي تحت شعار «امش 30»، في محافظات محايل عسير ورجال ألمع والمجاردة وبارق.

وتأتي الفعالية تزامنًا مع الحملة التوعوية للمشي، التي تُطلقها وزارة الصحة في جميع مناطق المملكة تحت شعار «امش 30».

وستنطلق الفعالية الساعة الرابعة والربع عصرًا، وتستهدف جميع فئات المجتمع؛ لرفع الوعي الصحي وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة ودورها في تحسين الصحة العامة ونمط الحياة الصحي بالمجتمع، وتهدف لزيادة الوعي العام تجاه المشي للمساهمة في تحقيق رؤية 2030.

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‏‫وتطلق المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران، فعالية رياضة المشي بشعار امش 30، في ممشى مستشفى الولادة والأطفال.

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة نجران علي آل جليدان أن الفعالية التي ستنطلق الساعة الرابعة عصرًا، تستهدف جميع فئات المجتمع لرفع الوعي الصحي وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة ودورها في تحسين الصحة .

وأشار إلى أن الفعالية تشمل إقامة العديد من الأنشطة والتمارين الرياضية، وعدد من النقاط الصحية المتنقلة للكشف عن السكري والضغط، وقياس محيط الخصر والطول والوزن وكتلة الجسم، تحت إشراف كادر طبي.

كما تطلق المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة، فعالية رياضة المشي بشعار «امش 30»، بمنتزه رغدان.

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة الباحة ماجد بن علي الشطي، أن الفعالية التي ستنطلق الساعة الرابعة والربع عصرًا، تستهدف جميع فئات المجتمع؛ لرفع الوعي الصحي وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة ودورها في تحسين الصحة؛ حيث تم تحديد مسار داخل الغابة لمسافة 3 كيلو.

وتشارك 8 جهات رياضية واجتماعية في الحملة التي تطلقها المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم، تحت شعار امشِ 30؛ لتعزيز ثقافة رياضة المشي، التي تبدأ اليوم الجمعة، في سبعة مضامير للمشي بالمنطقة.

وتهدف الحملة إلى التنويع والتوسع في نشر ثقافة رياضة المشي، من خلال دعم برامج المشاركة المجتمعية مع الجهات الاجتماعية والرياضة التي تعزز النمط الرياضي؛ ليكون نمطًا صحيًّا يتبعه المجتمع بشكل يومي، بمشارك فريق مشاة بريدة ولجنة التنمية الاجتماعية بحي الريان والنهضة، ونادي التعاون، ونادي الرائد، ونادي العربي، وفريق لياقي بريدة، ولجنة التنمية الاجتماعية بحي الضاحي، ونادي مسار الأبطال الصحي.

الجدير بالذكر أن الحملة تستمر لمدة أسبوعين ابتداءً من 15 - 30 مارس 2019 م، يتضمنها برامج توعوية وتثقيفية وأهمية رياضة المشي، وتمكين المشاركين بمسيرة المشي من قياس نسبة السكر بالدم، والضغط، وتقديم الرأي والمشورة في برامج التغذية، وغيرها من البرامج المصاحبة.