السعودية اليوم / أعضاء لجنة الحج بمجلس الشورى في زيارة لجامعة الملك عبدالله للعلوم وميناء الملك عبدالله



الرياض 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واس

قام أعضاء لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى برئاسة الدكتور طارق بن علي فدعق أمس, بزيارة لجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست".

واستمع الوفد خلال الزيارة إلى شرح مرئي من نائب رئيس الجامعة للشؤون الحكومية سليمان بن محمد الثنيان عن دور الجامعة في النهوض بالعلوم والتقنية من خلال التعليم والابتكار والأبحاث التعاونية متعددة التخصصات.

بعد ذلك تجول الوفد في حرم الجامعة واطلع على آخر الأبحاث التي تجري في مختبرات "كاوست".

من جانب آخر زار أعضاء لجنة الحج والإسكان والخدمات ميناء الملك عبد الله بمحافظة رابغ, وشملت الزيارة جولة ميدانية داخل الميناء, اطلع من خلالها على الأرصفة ومحطات الحاويات والساحات والمباني والتجهيزات البحرية.

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13:52ت م

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