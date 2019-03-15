السعودية اليوم / سفارة المملكة في نيوزيلندا: إصابة مواطن سعودي بجروح طفيفة في الهجوم على مسجدين بكرايس تشيرش



ولينغتون 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واس

أوضحت سفارة المملكة العربية

وأهابت السفارة في بيان لها صدر اليوم، بجميع المواطنين الموجودين في مدينة كرايست تشيرش بضرورة توخي الحيطة والحذر وأهمية متابعة ما تصدره السلطات المحلية من تعليمات بهذا الشأن والبقاء في المنازل في الوقت الحالي لحين عودة الوضع لطبيعته، والتواصل مع السفارة على رقم الطوارئ: 0275922211 ، سائلة الله أن يحفظ الجميع من كل مكروه .

// انتهى //

13:10ت م

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ولينغتون 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واسأوضحت سفارة المملكة العربية السعودية في ولينغتون بنيوزيلندا أنه في إطار متابعتها لحادثي إطلاق النار اللذين حدثا في مسجدين بمدينة كرايس تشيرش في الجزيرة الجنوبية أثناء صلاة الجمعة اليوم وما نتج عنه من قتلى وإصابات، تبين إصابة مواطن سعودي بجروح طفيفة، حيث تم الاطمئنان على صحته وسلامته.وأهابت السفارة في بيان لها صدر اليوم، بجميع المواطنين الموجودين في مدينة كرايست تشيرش بضرورة توخي الحيطة والحذر وأهمية متابعة ما تصدره السلطات المحلية من تعليمات بهذا الشأن والبقاء في المنازل في الوقت الحالي لحين عودة الوضع لطبيعته، والتواصل مع السفارة على رقم الطوارئ: 0275922211 ، سائلة الله أن يحفظ الجميع من كل مكروه .// انتهى //13:10ت م0041

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