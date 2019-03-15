السعودية اليوم / الأزهر يندد بالهجوم الإرهابي على مسجدين بنيوزيلندا



القاهرة 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واس

نددت مشيخة الأزهر بالهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة " كرايست تشيرش" بنيوزيلندا، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات.

وحذر الأزهر في بيان له اليوم، من أن الهجوم يشكل مؤشرًا خطيرًا على النتائج الوخيمة التي قد تترتب على تصاعد خطاب الكراهية ومعاداة الأجانب وانتشار ظاهرة "الإسلاموفوبيا" في العديد من بلدان أوروبا، مشدداً على ضرورة عدم التساهل مع التيارات والجماعات العنصرية التي ترتكب مثل هذه الأعمال البغيضة.

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12:46ت م

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