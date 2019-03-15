

الرياض 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واس

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية

وجدد المصدر التأكيد على إدانة المملكة العربية السعودية للإرهاب بكل أشكاله وصوره وأيا كان مصدره، وعلى أن الإرهاب لا دين له ولا وطن، وشدد على موقف المملكة الداعي إلى ضرورة احترام الأديان، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب النيوزيلندي الصديق مع الأمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

// انتهى //

12:39ت م

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الرياض 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واسعبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات إطلاق النار الذي استهدف مسجدين خلال صلاة الجمعة في مدينة كرايست تشيرش بجنوب نيوزيلندا، أدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى.وجدد المصدر التأكيد على إدانة المملكة العربية السعودية للإرهاب بكل أشكاله وصوره وأيا كان مصدره، وعلى أن الإرهاب لا دين له ولا وطن، وشدد على موقف المملكة الداعي إلى ضرورة احترام الأديان، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب النيوزيلندي الصديق مع الأمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.// انتهى //12:39ت م0036

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مصدر مسؤول بوزارة الخارجية: المملكة تدين إطلاق النار الذي استهدف مسجدين خلال صلاة الجمعة في مدينة كرايست تشيرش بجنوب نيوزيلندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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