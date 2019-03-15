السعودية اليوم / مصرع وإصابة 60 شخصاً نتيجة الهجومين على مسجدين في نيوزيلندا



كرايست تشيرش 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واس

قتل 40 شخصًا وأصيب 20 اخرين بجروح بالغة نتيجة الهجومين المسلحين على مسجدين في كرايست تشيرش اليوم.

وأوضحت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن ،أن ثلاثين شخصا قتلوا في الهجوم الأول على مسجد بشارع دينز ، فيما قتل عشرة آخرون في هجوم ثاني على مسجد بضاحية لينوود.

وقالت :" إنه لا يمكن وصف ذلك إلا بهجوم إرهابي ،وتم التخطيط بشكل جيد بحسب معلوماتنا عن العمليتين ".

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10:58ت م

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