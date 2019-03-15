- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم مفاجأة صادمة .. منفذ هجوم نيوزيلندا بث المذبحة على فيسبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مفاجأة صادمة .. منفذ هجوم نيوزيلندا بث المذبحة على فيسبوك
متابعات الخليج 365 - متابعة
لا تزال ردود الفعل الغاضبة حول المذبحة التي وقعت في نيوزيلندا اليوم وراح ضحيتها قرابة الخمسين شخصًا من المسلمين خاصة بعد التأكد من أن منفذ الهجوم قام ببث عملية القتل على مواقع التواصل.
وبث الإرهابي الأسترالي والذي عرف نفسه باسم برينتون تارنت منفذ حادث مسجد مدينة كرايس تشيرش في نيوزيلندا، الحادث بثا مباشرا لمدة 15 دقيقة للجريمة التي ارتكبها في حق المصلين.
وارتفعت حصيلة القتلى حتى الآن لـ 49 في الهجوم الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايس تشيرش في نيوزيلندا.
وواجه فيسبوك وتويتر انتقادات لاذعة بسبب التباطؤ في حذف فيديو القتل الذي بثه الإرهابي.
وأدى التباطؤ في مسح المحتوى، إلى تداوله على نطاق واسع بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، رغم ما يحتويه من مشاهد مرعبة تتضمن مقتل العشرات من الأشخاص في مذبحة قادها أسترالي ينتمي إلى اليمين المتطرف.
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة صادمة .. منفذ هجوم نيوزيلندا بث المذبحة على فيسبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.