مهرجانات الطائف تغزو المدارس بالعروض الضعيفة.. لتحريك الركود أيام الأسبوع ‎

2019-03-15

متابعات الخليج 365 ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

استاء عدد من أولياء أمور طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية بالطائف، من استغلال أبنائهم وبناتهم من قبل مستثمري المنتزهات والمهرجانات لتحريك حالة الركود التي تشهدها أيام الأسبوع من خلال توزيع الكوبونات المجانية مع شرط حضور عائلة الطالب أو الطالبة، والتي تبدأ بالدخول المجاني ثم منحهم لعبة أو لعبتين مجانًا، ثم بعد ذلك يبدأ استنزاف جيوبنا.

وقال سعود العتيبي لـ”متابعات الخليج 365” نرفض استغلال أبنائنا وبناتنا في إنعاش الحركة الاقتصادية وتحريك حالة الركود التي تشهدها هذه المنتزهات والمهرجانات خلال أيام الأسبوع، كما نرفض استنزاف جيوبنا تحت هذه الدعوات المبطنة بعدد من العروض المجانية “الوهمية”، والتي يأتي بعدها استنزاف جيوب الأهالي تحت إلحاح الأبناء.

وتساءل العتيبي لماذا لا يتم دعوة الطلاب والطالبات أيام الإجازات “الخميس والجمعة” وتحديدها بيوم واحد فقط من تاريخ الكوبون.

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فيما أوضح نايف النفيعي لـ”متابعات الخليج 365” بأنه يستغرب صمت إدارة تعليم الطائف باستغلال هؤلاء الطلاب والطالبات وغزو عدد من مستثمري المنتزهات والمهرجانات مدارس المحافظة لكسب عددٍ كبير من الأسر وتحقيق ربح مادي عالٍ مقابل عروض مجانية لا تتجاوز 50 ريالًا.

ولفت النفيعي إلى أن ابنته مُنحت كوبون من أحد المنتزهات، وعند ذهابنا له تفاجأنا بالازدحام الكبير، على ثلاث ألعاب متهالكة “قديمة” تم تحديدها من صاحب المنتزه، فيما كان هناك اصطفاف كبير للطلاب والطالبات، في حين كانت الألعاب الأخرى يتم اللعب فيها بالحصول على التذاكر.

وطالب سعد الحارث بأن يكون العرض المقدم ملائمًا، ويستفيد منه الطلاب والطالبات بشكل كبير وليس العكس، حيث إن العروض التي يتم تقديمها من قبل مستثمري المنتزهات والمهرجانات ضعيفة، والهدف منها ليس ترفيهيًّا إنما استنزاف لجيوب أولياء الأمور، لاسيما أن الأسعار داخل هذه المنتزهات والمهرجانات مرتفعة مستغلين بذلك مكوث الأهالي ساعات طويلة داخلها، مشيرًا إلى أن ذلك سبب معاناة للأهالي تبدأ باستغلال وتنتهي بجشع.

وطالب عدد من أولياء الأمور إدارة تعليم الطائف بالتدخل ومنع توزيع كوبونات المنتزهات داخل المدارس والتي تحولت إلى ظاهرة بعد تسابق هذه المنتزهات لكسب أكبر عدد من الطلاب والطالبات وأسرهم، مطالبين في نفس الوقت بوضع ضوابط وآلية يخضع لها مستثمري المنتزهات والمهرجانات، والقضاء على ظاهرة الاستغلال واستنزاف جيوب الأهالي.