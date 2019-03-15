ارتفاع حصيلة الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا إلى 49 قتيلًا

2019-03-15

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

قُتل حوالي 49 شخصًا عندما فتح شخص واحد على الأقل النار على مسجدين في منطقة كرايس تشيرش في نيوزيلندا اليوم الجمعة فيما أصيب العشرات من المصلين بينهم مواطن سعودي.

وقال مفوض الشرطة النيوزيلندية مايك بوش، إنه تم احتجاز أربعة أشخاص، ثلاثة رجال وامرأة، وأشار إلى أنه تم العثور على عدد من السيارات المفخخة بالقرب من موقع الحادث، الأمر الذي يشير إلى عمل إرهابي مُخطط له من الدرجة الأولى.

وأوضح بوش أن العديد من المتفجرات كانت مرتبطة بالسيارات، بما يشير إلى أن هذا العمل يندرج تحت الأنشطة الإرهابية والعنيفة على مستوى العالم.

وقال شهود لوسائل الإعلام إن رجلاً كان يرتدي ملابس عسكرية مموهة ويحمل بندقية أوتوماتيكية بدأ يطلق النار عشوائيًا على الناس في مسجد النور.

وقال المفوض إن الشرطة تعاملت مع إطلاق نار في مسجدين في كرايس تشيرش والآخر في دينز أفنيو، مؤكدًا أن تلك المواقع ستظل مغلقة لأجل غير مسمى.

وأضاف بوش: “لا تزال الشرطة تتعامل مع هذا الحادث على أنه مستمر، ويتم حث سكان كرايس تشيرش بشدة على البقاء في منازلهم والحفاظ على سلامتهم، ومراقبة موقع الشرطة ووسائل التواصل الاجتماعي لمزيد من المعلومات”.

ومن جانبها، قالت رئيسة الوزراء في البلاد، جاسيندا أرديرن: “هذا أحد أحلك أيام نيوزيلندا.. من الواضح أن ما حدث هنا هو عمل عنف استثنائي وغير مسبوق.”

وقالت خلال مؤتمر صحفي إن السلطات تعتقد حاليًا أن حوالي 49 شخصًا قد قتلوا في الهجمات، وأضافت أن أكثر من 20 آخرين أصيبوا بجروح خطيرة.

وتابعت: “من الواضح أنه لا يمكن وصف ذلك إلا بأنه هجوم إرهابي”.

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وكان سفارة المملكة في نيوزيلندا أكدت إصابة مواطن سعودي في حادثي إطلاق النار على مسجدين بمدينة كرايس تشيرش في الجزيرة الجنوبية أثناء صلاة الجمعة اليوم.

وأهابت السفارة بكافة المواطنين المتواجدين في مدينة كرايس تشيرش بضرورة توخي الحيطة والحذر وأهمية متابعة ما تصدره السلطات المحلية من تعليمات بهذا الشأن والبقاء في المنازل في الوقت الحالي لحين عودة الوضع إلى طبيعته، والتواصل مع السفارة على رقم الطوارئ: 0275922211 ونسأل الله أن يحفظ الجميع من كل مكروه.