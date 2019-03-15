نتائج القدرات موقع قياس للنتائج لاستعلام نتيجة اختبار القدرات العامة الفترة الثانية

تعلن نتائج القدرات الفترة الثانية من موقع قياس للنتائج برقم السجل المدني، عقب إعلان موعد استعلام نتيجة اختبار القدرات العامة الورقي الفترة الثانية، من بوابة نتائج قياس المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، لمن سجل واجتاز الاختبارات التي عقدت نهاية شهر يناير 2019 خلال الفترة الزمنية لاختبارات القدرات العامة لطلاب الثانوية العامة، وسنوفر لكم طرق وكيفية استخراج درجات قياس للطلاب والطالبات بعد ظهور نتائج قياس موهبة، وغيرها من اختبارات القياس التي يقدمها المركز تحت مسمى الاختبارات التعليمية.

اختبار القدرات العامة يتم عبر التسجيل على فترتين خلال العام الدراسي للاختبارات الورقية، وأشار مركز قياس لعدد المرات التي يحق فبها للطلاب خوض اختبار القدرات الورقي أو المحوسب، وكيفية احتساب درجات قياس في نتائج القدرات العامة الفترة الأولي أو الفترة الثانية، وهي جميعاً من المعلومات التي سنعمل على تغطيها بالتزامن مع الإعلان عن موعد ظهور نتائج قياس القدرات الورقي الفترة الثانية لجميع طلاب وطالبات الثانوية العامة على مستوى كافة المناطق والمدن في المملكة.

استعلام نتائج القدرات العامة 1440

أعلن قياس موعد ظهور واستعلام نتائج القدرات العامة الفترة الثانية للاختبارات الورقية للعام 1440، وذلك سيكون يوم الإثنين القادم الموافق 11/7/1440، من خلال الدخول على رابط نتائج القدرات موقع قياس للنتائج بالسجل المدني وكلمة المرور والتحقق، أو رقم الهوية وكلمة المرور، وبذلك يكون مركز قياس قد أتم تنفيذ اختبارات القدرات العامة للفترتين الأولى والثانية، وتحسب درجة قياس الأعلى للطالب سواء كانت قد تحققت في اختبار الفترة الأولى أو الفترة الثانية.

رابط نتائج قياس القدرات 1440

الاستعلام عن نتائج قياس القدرات العامة 1440 من خلال بوابة قياس الإلكترونية للنتائج تحت اسم استعلام عن نتيجة اختبار قياس، بعد تسجيل الدخول على موقع قياس ببيانات المستخدم، ثم الدخول على اختبار القدرات العامة ومنها اختيار الاستعلام عن النتائج.