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تراجع أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 15 مارس | تعرف علي تحويلات أسعار العملات وسعر...

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شهدت أسعار العملات  اليوم ، استقرارا طفيفاً أمام الجنيه المصري، وذلك خلال تعاملات اليوم الجمعة 15 مارس ، حيث بلغ الدولار الأمريكي، 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع، وذلك خلال تعاملات عدد كبير من البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري.

وطبقاً لآخر تحديثات جاءت من عدة البنوك مختلفة ، سوف نقوم بعرض أسعار العملات اليوم، كما بدأت في التعاملات مع أغلب البنوك، تابع المقالة وضعها بالمفضلة ليصك المزيد .

العملة سعر الشراء سعر البيع
دولار امريكى 17.78 جنيه 17.88 جنيه
ريال سعودي 4.75 جنيه 4.78 جنيه
يورو 20.1 جنيه 20.2 جنيه
دينار كويتي 58.4 جنيه 58.8 جنيه
درهم إماراتي 4.84 جنيه 4.86 جنيه
ريال قطري 4.61 جنيه 4.91 جنيه
دينار أردني 25.0 جنيه 25.2 جنيه
دولار أسترالي 12.8 جنيه 12.9 جنيه
دولار كندي 13.39 جنيه 13.5جنيه
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