تراجع أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 15 مارس | تعرف علي تحويلات أسعار العملات وسعر...

شهدت أسعار العملات اليوم ، استقرارا طفيفاً أمام الجنيه المصري، وذلك خلال تعاملات اليوم الجمعة 15 مارس ، حيث بلغ الدولار الأمريكي، 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع، وذلك خلال تعاملات عدد كبير من البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري.

وطبقاً لآخر تحديثات جاءت من عدة البنوك مختلفة ، سوف نقوم بعرض أسعار العملات اليوم، كما بدأت في التعاملات مع أغلب البنوك، تابع المقالة وضعها بالمفضلة ليصك المزيد .