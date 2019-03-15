تراجع أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 15 مارس | تعرف علي تحويلات أسعار العملات وسعر...

شهدت أسعار العملات اليوم ، استقرارا طفيفاً أمام الجنيه المصري، وذلك خلال تعاملات اليوم الجمعة 15 مارس ، حيث بلغ الدولار الأمريكي، 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع، وذلك خلال تعاملات عدد كبير من البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري.
وطبقاً لآخر تحديثات جاءت من عدة البنوك مختلفة ، سوف نقوم بعرض أسعار العملات اليوم، كما بدأت في التعاملات مع أغلب البنوك، تابع المقالة وضعها بالمفضلة ليصك المزيد .
|العملة
|سعر الشراء
|سعر البيع
|دولار امريكى
|17.78 جنيه
|17.88 جنيه
|ريال سعودي
|4.75 جنيه
|4.78 جنيه
|يورو
|20.1 جنيه
|20.2 جنيه
|دينار كويتي
|58.4 جنيه
|58.8 جنيه
|درهم إماراتي
|4.84 جنيه
|4.86 جنيه
|ريال قطري
|4.61 جنيه
|4.91 جنيه
|دينار أردني
|25.0 جنيه
|25.2 جنيه
|دولار أسترالي
|12.8 جنيه
|12.9 جنيه
|دولار كندي
|13.39 جنيه
|13.5جنيه