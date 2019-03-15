شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المملكة تعلن إصابة أحد مواطنيها في الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- أعلنت سفارة السعودية في نيوزيلندا إصابة أحد رعاياها بجروح في حادث الهجوم على المسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا.
وقالت السفارة، إنه “في إطار متابعتها لحادثي إطلاق النار في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش في الجزيرة الجنوبية أثناء صلاة الجمعة لهذا اليوم، وما نتج عنه من قتلى وإصابات، تبين إصابة مواطن سعودي بجروح، وتم الاطمئنان على صحته وسلامته”.
وأهابت السفارة بكافة مواطنيها المتواجدين في مدينة كرايست تشيرش بضرورة توخي الحيطة والحذر وأهمية متابعة ما تصدره السلطات المحلية من تعليمات بهذا الشأن ومتابعة وسائل الإعلام المحلية والبقاء في المنازل في الوقت الحالي.
وفي وقت سابق من اليوم، تعرض مسجدان في مدينة كرايست تشيرش النيوزلندية لهجوم بالأسلحة النارية، أسفر عن مقتل 40 شخصا وجرح العشرات.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | المملكة تعلن إصابة أحد مواطنيها في الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.