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2019-03-15 فيديو مؤلم .. على طريقة ألعاب القتال الإلكترونية إرهابي يوثق هجومه على مسجد نيوزيلندا متابعات الخليج 365 - متابعة أظهر فيديو متداول لحظة تنفيذ الهجوم الإرهابي الذي وقع في مسجدين في نيوزيلندا اليوم وراح ضحيته 49 شخصًا فيما أصيب العشرات بينهم مواطن سعودي.

وقام الإرهابي بتوثيق عملية القتل من خلال كاميرا كان يحملها ليظهر المشهد الدموي وكأنه لعبة من ألعاب القتال الإلكترونية.









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