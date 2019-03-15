إصابة مواطن سعودي بهجوم إرهابي على مسجدين في نيوزيلندا والسفارة تحذر

2019-03-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت سفارة المملكة في نيوزيلندا إصابة مواطن سعودي في حادثي إطلاق النار على مسجدين بمدينة كرايس تشيرش في الجزيرة الجنوبية أثناء صلاة الجمعة اليوم.

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وقالت السفارة في بيان لها : إنه في إطار متابعتها لحادثي إطلاق النار اللذين حدثا في مسجدين بمدينة كرايس تشيرش في الجزيرة الجنوبية أثناء صلاة الجمعة لهذا اليوم 1440 / 7 / 8 هـ الموافق 2019 / 03 / 15 وما نتج عنه من قتلى وإصابات حيث تبين إصابة مواطن سعودي بجروح طفيفة وتم الاطمئنان على صحته وسلامته.

وتهيب السفارة بكافة المواطنين المتواجدين في مدينة كرايس تشيرش بضرورة توخي الحيطة والحذر وأهمية متابعة ما تصدره السلطات المحلية من تعليمات بهذا الشأن والبقاء في المنازل في الوقت الحالي لحين عودة الوضع إلى طبيعته، والتواصل مع السفارة على رقم الطوارئ: 0275922211 ونسأل الله أن يحفظ الجميع من كل مكروه.

وقُتل حوالي 49 شخصًا عندما فتح شخص واحد على الأقل النار على مسجدين في منطقة كرايس تشيرش في نيوزيلندا اليوم الجمعة.

وقال مفوض الشرطة النيوزيلندية مايك بوش، إنه تم احتجاز أربعة أشخاص، ثلاثة رجال وامرأة، وأشار إلى أنه تم العثور على عدد من السيارات المفخخة بالقرب من موقع الحادث، الأمر الذي يشير إلى عمل إرهابي مُخطط له من الدرجة الأولى.

وأوضح بوش أن العديد من المتفجرات كانت مرتبطة بالسيارات، بما يشير إلى أن هذا العمل يندرج تحت الأنشطة الإرهابية والعنيفة على مستوى العالم.

وقال شهود لوسائل الإعلام إن رجلاً كان يرتدي ملابس عسكرية مموهة ويحمل بندقية أوتوماتيكية بدأ يطلق النار عشوائيًا على المصلين في مسجد النور.