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المرور يحسم مسألة حجز المركبة بسبب مخالفة عكس السير

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2019-03-15

المرور يحسم مسألة حجز المركبة بسبب مخالفة عكس السير

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت الإدارة العامة للمرور  أن مخالفة عكس السير لا تستدعي سحب المركبة، ولكن تطبق غرامة قد تصل لـ6 آلاف ريال.

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وكان الحساب الرسمي لـ”المرور السعودي”، قد تلقى سؤالًا من شخص يستفسر فيه عن مخالفة عكس السير، قائلًا: “هل عكس السير يوجب التوقيف وحجز المركبة أم لا؟”.

وردَّ “المرور” على المغرد بتغريدة قال خلالها إن عقوبة “قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير، هي غرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ستة آلاف ريال”.

وأوضح أن عقوبة عكس السير لا تشتمل على توقف قائد السيارة، أو حجزها.





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