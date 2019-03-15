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“تحديث” بأسعار الذهب اليوم في مصر 15 مارس 2019| تعرف على أسعار الذهب في السعودية والكويت...

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يعتبر الذهب من المعادن النفيسة ذات القيمة المرتفعة والاستثمار المربح نحرص نحن في موقع “عرب نيوز” على تقديم كل جديد عن تغيرات الأسعار التي تخص معدن الذهب وفقاً لاقتصاد كل دولة سوف نقوم بعرض أسعار الذهب بها ، ونسعى إلى تقديم أفضل الخدمات اليومية والحصرية لتلبية احتياجات زوارانا الكرام والآن مع جدول تفصيلي بـ أسعار الذهب اليوم .

جدول تفصيلي بأسعار الذهب اليوم الخميس بمعظم الدول

نوع الذهب سعره في مصر سعره في سعره في الكويت سعره بالإمارات سعره في قطر سعره في الأردن
أسعار الذهب عيار 24 726.63 جنيه 157.19 ريال 12.73 دينار 153.92 درهم 153.32 ريال 29.83 دينار
أسعار الذهب عيار 22 667.00 جنيه 144.09 ريال 11.67 دينار 141.09 درهم 140.54 ريال 27.34 دينار
أسعار الذهب عيار 21 636.69 جنيه 137.55 ريال 11.14 دينار 134.68 درهم 134.16 ريال 26.10 دينار
أسعار الذهب عيار 18 545.73 جنيه 117.90 ريال 9.55 دينار 115.44 درهم 114.99 ريال 22.37 دينار
أسعار الذهب عيار 14 424.45 جنيه 91.70 ريال 7.43 دينار 89.79 درهم 89.44 ريال 17.40 دينار
أسعار الذهب عيار 12 363.81 جنيه 78.60 ريال 6.37 دينار 76.96 درهم 76.66 ريال 14.91 دينار
أسعار الذهب عيار 9 272.86 جنيه
أسعار أوقية الذهب 22.629 جنيه 4.889 ريال 395.92 دينار 4.787 درهم 4.768 ريال 927.59 دينار
أسعار جنيه الذهب 5.094 جنيه 1.100 ريال 89.12 دينار 1.077 درهم 1.073 ريال 208.79 دينار
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