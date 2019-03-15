، تعرَّف على الإرهابي مرتكب مذبحة المسجدين في نيوزيلندا ،

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محمد بن مسعود - الدمام - نقلت وسائل إعلام نيوزيلندية عن مصادر في الشرطة أن منفذ المجزرة في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش شرقي البلاد، اليوم الجمعة، هو برينتون تارانت، أسترالي الجنسية والبالغ 28 عاما من العمر.
وطبقا لمصادر الشرطة، ان "تارانت" قبل إقدامه على الجريمة، نشر تارانت عبر الإنترنت بيانا مطولا شرح فيه أهداف وخلفيات الهجوم الذي كان ينوي تنفيذه،
وفي البيان الذي يظهر صورة شخص يعتنق أفكار عنصرية متطرفة، يصف تارانت في البيان نفسه بأنه "رجل أبيض عادي من عائلة عادية، قرر الوقوف من أجل ضمان مستقبل أبناء جلده".
وأضاف أنه ولد في عائلة من الطبقة العاملة ذات مدخول منخفض، ولم يكن مهتما بالدراسة وبعد التخرج من المدرسة لم يلتحق بالجامعة، وعمل لبعض الوقت حتى ادخر مبلغا أنفقه لاحقا للسفر والسياحة، وفي الفترة الأخيرة انخرط في إعمال "إزالة الكباب"، وهو مصطلح دارج على الإنترنت يرمز النشاط من أجل "منع الإسلام من غزو أوروبا".
ولم يعرف بعد ما إذا كان تارانت المنفذ الوحيد للهجوم، وقالت الشرطة إنها القت القبض على 4 أشخاص على خلفية الحادث.
وحسب المعلومات الأخيرة، بلغت حصيلة ضحايا الهجوم 41 قتيلا و20 جريحا.
تعرَّف على الإرهابي مرتكب مذبحة المسجدين في نيوزيلنداصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-15
نقلت وسائل إعلام نيوزيلندية عن مصادر في الشرطة أن منفذ المجزرة في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش شرقي البلاد، اليوم الجمعة، هو برينتون تارانت، أسترالي الجنسية والبالغ 28 عاما من العمر.
وطبقا لمصادر الشرطة، ان "تارانت" قبل إقدامه على الجريمة، نشر تارانت عبر الإنترنت بيانا مطولا شرح فيه أهداف وخلفيات الهجوم الذي كان ينوي تنفيذه،
وفي البيان الذي يظهر صورة شخص يعتنق أفكار عنصرية متطرفة، يصف تارانت في البيان نفسه بأنه "رجل أبيض عادي من عائلة عادية، قرر الوقوف من أجل ضمان مستقبل أبناء جلده".
وأضاف أنه ولد في عائلة من الطبقة العاملة ذات مدخول منخفض، ولم يكن مهتما بالدراسة وبعد التخرج من المدرسة لم يلتحق بالجامعة، وعمل لبعض الوقت حتى ادخر مبلغا أنفقه لاحقا للسفر والسياحة، وفي الفترة الأخيرة انخرط في إعمال "إزالة الكباب"، وهو مصطلح دارج على الإنترنت يرمز النشاط من أجل "منع الإسلام من غزو أوروبا".
ولم يعرف بعد ما إذا كان تارانت المنفذ الوحيد للهجوم، وقالت الشرطة إنها القت القبض على 4 أشخاص على خلفية الحادث.
وحسب المعلومات الأخيرة، بلغت حصيلة ضحايا الهجوم 41 قتيلا و20 جريحا.
15 مارس 2019 - 8 رجب 1440
11:33 AM
نقلت وسائل إعلام نيوزيلندية عن مصادر في الشرطة أن منفذ المجزرة في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش شرقي البلاد، اليوم الجمعة، هو برينتون تارانت، أسترالي الجنسية والبالغ 28 عاما من العمر.
وطبقا لمصادر الشرطة، ان "تارانت" قبل إقدامه على الجريمة، نشر تارانت عبر الإنترنت بيانا مطولا شرح فيه أهداف وخلفيات الهجوم الذي كان ينوي تنفيذه،
وفي البيان الذي يظهر صورة شخص يعتنق أفكار عنصرية متطرفة، يصف تارانت في البيان نفسه بأنه "رجل أبيض عادي من عائلة عادية، قرر الوقوف من أجل ضمان مستقبل أبناء جلده".
وأضاف أنه ولد في عائلة من الطبقة العاملة ذات مدخول منخفض، ولم يكن مهتما بالدراسة وبعد التخرج من المدرسة لم يلتحق بالجامعة، وعمل لبعض الوقت حتى ادخر مبلغا أنفقه لاحقا للسفر والسياحة، وفي الفترة الأخيرة انخرط في إعمال "إزالة الكباب"، وهو مصطلح دارج على الإنترنت يرمز النشاط من أجل "منع الإسلام من غزو أوروبا".
ولم يعرف بعد ما إذا كان تارانت المنفذ الوحيد للهجوم، وقالت الشرطة إنها القت القبض على 4 أشخاص على خلفية الحادث.
وحسب المعلومات الأخيرة، بلغت حصيلة ضحايا الهجوم 41 قتيلا و20 جريحا.
، تعرَّف على الإرهابي مرتكب مذبحة المسجدين في نيوزيلندا ،
المصدر : الخليج 365
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