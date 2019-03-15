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نوهت سفارة المملكة في ولينغتون النيوزيلندية أنه في إطار متابعتها لحادثي إطلاق النار الذين حدثا في مسجدين بمدينة كرايس تشيرش في الجزيرة الجنوبية أثناء صلاة الجمعة لهذا اليوم وما نتج عنه من قتلى وإصابات حيث تبين إصابة مواطن سعودي بجروح طفيفة وتم الاطمئنان على صحته وسلامته.
وأهابت السفارة بكافة المواطنين المتواجدين في مدينة كرايست تشيرش بضرورة توخي الحيطة والحذر وأهمية متابعة ما تصدره السلطات المحلية من تعليمات بهذا الشأن والبقاء في المنازل في الوقت الحالي لحين عودة الوضع الى طبيعته، والتواصل مع السفارة على رقم الطوارئ: 0275922211
إصابة مواطن سعودي في حادث الاعتداء على المسجدين بنيوزيلنداسعود الدعجاني الخليج 365 2019-03-15
نوهت سفارة المملكة في ولينغتون النيوزيلندية أنه في إطار متابعتها لحادثي إطلاق النار الذين حدثا في مسجدين بمدينة كرايس تشيرش في الجزيرة الجنوبية أثناء صلاة الجمعة لهذا اليوم وما نتج عنه من قتلى وإصابات حيث تبين إصابة مواطن سعودي بجروح طفيفة وتم الاطمئنان على صحته وسلامته.
وأهابت السفارة بكافة المواطنين المتواجدين في مدينة كرايست تشيرش بضرورة توخي الحيطة والحذر وأهمية متابعة ما تصدره السلطات المحلية من تعليمات بهذا الشأن والبقاء في المنازل في الوقت الحالي لحين عودة الوضع الى طبيعته، والتواصل مع السفارة على رقم الطوارئ: 0275922211
15 مارس 2019 - 8 رجب 1440
10:43 AM
سفارة المملكة في ولينغتون: أصيب بجروح طفيفة وتم الاطمئنان على صحته
نوهت سفارة المملكة في ولينغتون النيوزيلندية أنه في إطار متابعتها لحادثي إطلاق النار الذين حدثا في مسجدين بمدينة كرايس تشيرش في الجزيرة الجنوبية أثناء صلاة الجمعة لهذا اليوم وما نتج عنه من قتلى وإصابات حيث تبين إصابة مواطن سعودي بجروح طفيفة وتم الاطمئنان على صحته وسلامته.
وأهابت السفارة بكافة المواطنين المتواجدين في مدينة كرايست تشيرش بضرورة توخي الحيطة والحذر وأهمية متابعة ما تصدره السلطات المحلية من تعليمات بهذا الشأن والبقاء في المنازل في الوقت الحالي لحين عودة الوضع الى طبيعته، والتواصل مع السفارة على رقم الطوارئ: 0275922211
، إصابة مواطن سعودي في حادث الاعتداء على المسجدين بنيوزيلندا ،
المصدر : الخليج 365
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