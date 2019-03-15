، إصابة مواطن سعودي في حادث الاعتداء على المسجدين بنيوزيلندا ،

محمد بن مسعود - الدمام - سفارة المملكة في ولينغتون: أصيب بجروح طفيفة وتم الاطمئنان على صحته

نوهت سفارة المملكة في ولينغتون النيوزيلندية أنه في إطار متابعتها لحادثي إطلاق النار الذين حدثا في مسجدين بمدينة كرايس تشيرش في الجزيرة الجنوبية أثناء صلاة الجمعة لهذا اليوم وما نتج عنه من قتلى وإصابات حيث تبين إصابة مواطن سعودي بجروح طفيفة وتم الاطمئنان على صحته وسلامته.

وأهابت السفارة بكافة المواطنين المتواجدين في مدينة كرايست تشيرش بضرورة توخي الحيطة والحذر وأهمية متابعة ما تصدره السلطات المحلية من تعليمات بهذا الشأن والبقاء في المنازل في الوقت الحالي لحين عودة الوضع الى طبيعته، والتواصل مع السفارة على رقم الطوارئ: 0275922211