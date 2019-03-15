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قُتل العديد من الأشخاص و أصيب آخرون اليوم عندما أطلق مسلح النار في مدينة كرايست تشيرش النيوزلندية.
وقال مفوض الشرطة مايك بوش :" إن القتلى سقطوا على حد علمنا في موقعين، في مسجد بشارع دينز و في مسجد آخر بشارع لينوود".
وأضاف: "هناك شخص واحد قيد الاحتجاز، لكن الشرطة تعتقد أنه قد يكون هناك جناة آخرون".
وتابع: "هذا حادث آخذ في التطور و نعمل على تأكيد الحقائق، ومع ذلك يمكننا تأكيد وقوع عدد من الوفيات".
مقتل و إصابة العديد من الأشخاص بإطلاق نار في اعتداء على مسجدين بنيوزلنداوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-03-15
قُتل العديد من الأشخاص و أصيب آخرون اليوم عندما أطلق مسلح النار في مدينة كرايست تشيرش النيوزلندية.
وقال مفوض الشرطة مايك بوش :" إن القتلى سقطوا على حد علمنا في موقعين، في مسجد بشارع دينز و في مسجد آخر بشارع لينوود".
وأضاف: "هناك شخص واحد قيد الاحتجاز، لكن الشرطة تعتقد أنه قد يكون هناك جناة آخرون".
وتابع: "هذا حادث آخذ في التطور و نعمل على تأكيد الحقائق، ومع ذلك يمكننا تأكيد وقوع عدد من الوفيات".
15 مارس 2019 - 8 رجب 1440
10:26 AM
في مدينة كرايست تشيرش
قُتل العديد من الأشخاص و أصيب آخرون اليوم عندما أطلق مسلح النار في مدينة كرايست تشيرش النيوزلندية.
وقال مفوض الشرطة مايك بوش :" إن القتلى سقطوا على حد علمنا في موقعين، في مسجد بشارع دينز و في مسجد آخر بشارع لينوود".
وأضاف: "هناك شخص واحد قيد الاحتجاز، لكن الشرطة تعتقد أنه قد يكون هناك جناة آخرون".
وتابع: "هذا حادث آخذ في التطور و نعمل على تأكيد الحقائق، ومع ذلك يمكننا تأكيد وقوع عدد من الوفيات".
، مقتل و إصابة العديد من الأشخاص بإطلاق نار في اعتداء على مسجدين بنيوزلندا ،
المصدر : الخليج 365
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