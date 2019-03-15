، مقتل و إصابة العديد من الأشخاص بإطلاق نار في اعتداء على مسجدين بنيوزلندا ،

محمد بن مسعود - الدمام - في مدينة كرايست تشيرش

قُتل العديد من الأشخاص و أصيب آخرون اليوم عندما أطلق مسلح النار في مدينة كرايست تشيرش النيوزلندية.

وقال مفوض الشرطة مايك بوش :" إن القتلى سقطوا على حد علمنا في موقعين، في مسجد بشارع دينز و في مسجد آخر بشارع لينوود".

وأضاف: "هناك شخص واحد قيد الاحتجاز، لكن الشرطة تعتقد أنه قد يكون هناك جناة آخرون".

وتابع: "هذا حادث آخذ في التطور و نعمل على تأكيد الحقائق، ومع ذلك يمكننا تأكيد وقوع عدد من الوفيات".