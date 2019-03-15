سبب وفاة سلطان الميموني - شاهد

أعلنت صحيفة عكاظ السعودية، يوم الجمعة، عن وفاة الإعلامي سلطان الميموني جراء تعرضه لحادث سير مؤسف.

وقالت صحيفة عكاظ عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "إثر حادث مروري مروع، عكاظ تودع الزميل الميموني".

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ونعى عشرات الإعلاميين زميلهم الصحفي سلطان الميموني، إذ كتب عمر الجهني : "انتقل إلى رحمةالله تعالى الصديق العزيز الاعلامي بصحيفة عكاظ سلطان الميموني وابنه نواف في حادث مروري".

وأضاف : "احرالتعازي والموساة لأسرة فقيدالصحافة والمدينة المنورة، رحمهما الله رحمة واسعة وأسكنهما فسيح جناته ونسال الله لزوجته واسرته الشفاءالعاجل ٣:٤٣ م - ١٤ مارس ٢٠١٩".

فيما قال زميله ماجد الحربي عن الميموني : "رحلت وتركت خلفك كل شيئ جميل فقد كُنت الخال والأخ والصديق والسند ، رحمك الله ياصاحب النفس الطيبة".