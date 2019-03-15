وفاة رجل أعمال أثناء عملية زراعة شعر في عيادة خاصة

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توفي رجل أعمال هندي بعد خضوعه لعملية زراعة شعر دامت 12 ساعة في مومباي بسبب مشاكل في التنفس، بعد خضوعه للعملية في عيادة خاصة.

ودفع رجل الأعمال الذي كان يدير شركة لوجيستيات، مبلغ 500 ألف روبية، ما يعادل 7158 دولارا مقابل زراعة الشعر في عيادة خاصة بمنطقة شينشوكوكلي في مومباي.

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وأخبر الجراح، فيكاس هالواي..، الشرطة أن المريض تلقى 3700 بصيلة شعر في جلسة واحدة.

وطلب زرع 9 آلاف بصيلة في عملية واحدة، رغم أنه من غير الواضح ما إذا كان الطبيب قد وافق على هذا الأمر أم لا، لكن من المعروف أنه من غير المعتاد غرس أكثر من 3000 بصيلة في جلسة واحدة.

وأوضحت رابطة الجراحين التجميليين في الهند أن صعوبات التنفس “تعد من المضاعفات النادرة التي يعاني منها عدد قليل فقط من مرضى زراعة الشعر”.

