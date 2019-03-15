تويتر تبدأ إطلاق تطبيق twttr الجديد لاختبار المزايا التجريبية

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أتاحت شبكة تويتر النموذج الأولي لتطبيقها الجديد “twttr” للمجموعة الأولى من المستخدمين الذين تطوعوا لاختباره، وجاء هذا الإعلان في تغريدة نشرتها الشركة على موقعها.

وتهدف تويتر بهذا التطبيق خلق مساحة جديدة تتيح لها اختبار المزايا التجريبية خارج موقعها وتطبيقها الرسمي الحالي، وبالتالي الحصول على أفضل التعليقات من المختبرين، ثم تطوير المزايا التي تعمل عليها بالشكل الأمثل قبل إطلاقها لعموم مستخدميها.

وفي البداية، سيركز تطبيق twttr الجديد على اختبار تصاميم جديدة للمحادثات، وسيعرض التطبيق تنسيقاً مختلفاً للردود، حيث يكون للمحادثات نفسها شكلا أكثر شبهاً بالدردشات على نحو يسهل متابعتها.

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ومن أبرز التغييرات الجديدة أن الأنواع المختلفة من الردود سوف تُرمَّز لونياً لتعيين الردود الواردة من الناشر الأصلي ومستخدمي تويتر الذين تتابعهم شخصياً.

ويهدف هذا إلى تقديم إشارات وتلميحات بصرية أفضل للقراء الذين يحاولون اتباع سلسلة طويلة من الردود،حيث تحدث المحادثات الجانبية غالبًا، أو لينضم الناشر الأصلي لتوضيح الأشياء أو الرد على التغريدات الفردية.

وتدعو “تويتر” بضع آلاف فقط من المتحدثين بالإنجليزية واليابانية، شريطة أن يتبعوا قواعد تويتر. كما قالت إن المجموعة الأولى من المختبرين ستتلقى دعوة بالبريد الإلكتروني في وقت ما خلال الأيام القليلة المقبلة. وبمجرد تلقيها الدعوة، يجب على المستخدمين النقر على رابط لتأكيد مشاركتهم، ثم انتظار دعوة بريد إلكتروني أخرى من TestFlight من أبل.

ويمكنهم بعد ذلك تنزيل تطبيق “twttr” الجديد واستخدامه بدلاً من تطبيق تويتر الرئيسي..، بينما يغردون باستخدام الوسم #LetsHaveAConvo. ويمكن للمختبرين أيضًا تقديم ملاحظات من خلال نموذج عبر الإنترنت.

