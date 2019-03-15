تعرف على العلامات الدالة على تعاطي الشخص للمخدرات

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كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عن عدد من العلامات الدالة على تعاطي الشخص للمخدرات.

وأوضحت اللجنة العلامات العامة التي تظهر على المتعاطي، والعلامات أيضا التي تبدو طبقاً لنوع المخدر الذي تناوله، سواء كان الكبتاجون، أو الحشيش، أو الهيروين، أو الشبو.

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وبينت اللجنة في منشور توضيحي لها على “تويتر”، أن العلامات العامة لمتعاطي المخدرات، تظهر في العدوانية والعنف والانفعال الحاد في الحديث، وإهمال المظهر العام، واللامبالاة، وضعف في الجسم، وكثرة الهروب والانعزال والتغيب المستمر عن المدرسة والعمل.

وأشارت إلى أنه من ضمن العلامات لمتعاطي الكبتاجون، الحركة المفرطة، والتلفظ بكلمات بلا وعي وحك الأنف، أما متعاطي الحشيش فيظهر في الضحك الشديد بدون مبرر، وآثار الحريق، واحمرار العينين.

ولفتت إلى أن متعاطي الهيروين يظهر عليه جروح وندبات في مكان الحقن الوريدي..، وكذلك وجود أدوات ومواد تدل على المتعاطي ومنها الإبر والملاعق المحروقة وشحوب الوجه والغثيان، أما الشبو فيبدو في ظهور الشيخوخة المبكرة وتساقط الأسنان وقلة الشهية.

