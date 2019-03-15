ختام دورة إعداد مدربي الغوص بأكاديمية محمد بن نايف بجدة

اختتمت أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بجدة دورة إعداد مدربي الغوص رقم ١، التي تهدف إلى إعداد المدربين على مهارات التدريبات العسكرية للغوص بالإضافة للتأهيل الدولي كمدربي غوص.

وشهدت فاعليات ختام الدورة حضور قائد أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بجدة اللواء البحري الركن علي بن داهش الغامدي والمدير التنفيذي للرياضات البحرية والغوص في الاتحاد السعودي للرياضات البحرية ثامر صفوان حابس.

وأعرب اللواء الغامدي عن شكره للمدير العام لحرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي على دعمه غير المحدود للبرامج التدريبية والتعليمية لمنسوبي حرس الحدود، الذي ينعكس إيجابًا على إتقان أداء المهام كافة، ومن ضمنها مجال البحث والإنقاذ والسلامة البحرية.

كما قدم شكره للاتحاد السعودي للرياضات البحرية على التعاون والدعم الدائمين للأنشطة البحرية.

وأبان اللواء الغامدي أن هذه الدورة تعد الأولى على مستوى حرس الحدود لإعداد المدربين في الغوص، وسيلحقها العديد من الدورات المتقدمة في هذا المجال.

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يذكر أن الدورة استمرت لمدة ستة أشهر تخللها العديد من البرامج التدريبية؛ حيث احتوت (١٥) حقيبة تدريبية في البحث والإنقاذ، والإنقاذ الشاطئي، والغطس البحري، والإسعافات الأولية، وغيرها من الدورات التخصصية ويحصل المتدرب على رخصه دولية.

وفي إطار الأنشطة المتواصلة لأكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية، وقَّعت الأكاديمية مع جامعة بيشة قبل أيام مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

ووقع المذكرة مدير جامعة بيشة الدكتور أحمد بن حامد نقادي ومدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، الأحد الماضي، بمقر أكاديمية الأمير محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بمحافظة جدة، بهدف تطوير التعاون في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

واتفق الطرفان على التعاون في الأنشطة التعليمية والتدريبية والبحثية المشتركة وإلقاء المحاضرات لنقل المعرفة والخبرات والتدريب والدراسات والبحث العلمي وتبادل الزيارات والاستشارات، كما تم الاتفاق على تبادل الدعوات للعلماء والمختصين للمشاركة في المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية وورش العمل والمعارض.

واشتملت مذكرة التفاهم على تبادل المعلومات في المجالات التي تهم الطرفين، والتعاون في أنشطة وبرامج خدمة المجتمع للمواطنين ولمنسوبي حرس الحدود الذين هم على رأس العمل والمتقاعدين المسجلين في خدمة (خبراتي)، والاستفادة من الكتب والمراجع المتوفرة في المكتبة الجامعية وفي المرافق التعليمية لدى الطرفين، مع تبادل النشرات والمطبوعات وما في حكمهما.