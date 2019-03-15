السعودية اليوم / اختتام منافسات الأولمبياد الثقافي الأول لطلاب الجامعات السعودية بجامعة الملك خالد



أبها 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واس

اختتمت أمس بأبها منافسات الأولمبياد الثقافي الأول لطلاب الجامعات

وأكد مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، أن الجامعة أسوة بغيرها من الجامعات تتبنى اكتشاف وصقل مواهب الطلاب ، مبينًا أن مثل هذه الفعاليات تعزز التنافس الشريف بين الطلاب،فضلاً عن تبادل الخبرات والرؤى والأفكار.

وتعزيزاً لجهود الجامعات في دعم مواهب الطلاب ،أفاد السلمي أن اجتماع منسقي وعمداء ووكلاء شؤون الطلاب في الجامعات السعودية خلال مدة الفعاليات 7 - 3 رجب الجاري،سيسهم في اكتشاف وتحفيز المواهب .

بدورهم شدد المشاركون من مختلف الجامعات، على أن اكتشاف الطاقات الطلابية يستوجب خطط ومسارات واضحة ومحددة المهام، وأن استمرار مثل هذه اللقاءات على مستوى الجامعات عامل مساعد في التبنى والتوجيه .

وجاءت نتائج منافسات الأولمبياد بتحقيق جامعة الملك خالد المركز الأول وراية الأولمبياد بواقع 2800 نقطة من خلال الجوائز والمشاركات ،فيما حصلت جامعتي الطائف والقصيم على المركز الثاني بواقع 1850 نقطة، وحلت ثالثاً جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بحصد 1700 نقطة .

يذكر أن منافسات الأولمبياد شملت مجالات : حفظ القرآن الكريم، وأعذب تلاوة، والسنة النبوية، والسيرة النبوية، والإلقاء، واشرح، والمساجلة الشعرية، والشعر الفصيح، والشعر النبطي، والمسرح (مونو دراما)، والقصة القصيرة، والخط العربي، والرسم التشكيلي، والرسم الكاريكاتوري، والتصوير الضوئي، والتصوير التشكيلي، والفن الرقمي (التصميم)، والمسابقات الثقافية، والأفلام القصيرة، والخدمة المجتمعية، بمنافسات فردية وجماعية، إضافة إلى برامج وجولات سياحية نظمتها جامعة الملك خالد للمشاركين.

// انتهى //

10:50ت م

0015



أبها 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واساختتمت أمس بأبها منافسات الأولمبياد الثقافي الأول لطلاب الجامعات السعودية ،وذلك في رحاب جامعة الملك خالد ، بمشاركة 16 جامعة .وأكد مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، أن الجامعة أسوة بغيرها من الجامعات تتبنى اكتشاف وصقل مواهب الطلاب ، مبينًا أن مثل هذه الفعاليات تعزز التنافس الشريف بين الطلاب،فضلاً عن تبادل الخبرات والرؤى والأفكار.وتعزيزاً لجهود الجامعات في دعم مواهب الطلاب ،أفاد السلمي أن اجتماع منسقي وعمداء ووكلاء شؤون الطلاب في الجامعات السعودية خلال مدة الفعاليات 7 - 3 رجب الجاري،سيسهم في اكتشاف وتحفيز المواهب .بدورهم شدد المشاركون من مختلف الجامعات، على أن اكتشاف الطاقات الطلابية يستوجب خطط ومسارات واضحة ومحددة المهام، وأن استمرار مثل هذه اللقاءات على مستوى الجامعات عامل مساعد في التبنى والتوجيه .وجاءت نتائج منافسات الأولمبياد بتحقيق جامعة الملك خالد المركز الأول وراية الأولمبياد بواقع 2800 نقطة من خلال الجوائز والمشاركات ،فيما حصلت جامعتي الطائف والقصيم على المركز الثاني بواقع 1850 نقطة، وحلت ثالثاً جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بحصد 1700 نقطة .يذكر أن منافسات الأولمبياد شملت مجالات : حفظ القرآن الكريم، وأعذب تلاوة، والسنة النبوية، والسيرة النبوية، والإلقاء، واشرح، والمساجلة الشعرية، والشعر الفصيح، والشعر النبطي، والمسرح (مونو دراما)، والقصة القصيرة، والخط العربي، والرسم التشكيلي، والرسم الكاريكاتوري، والتصوير الضوئي، والتصوير التشكيلي، والفن الرقمي (التصميم)، والمسابقات الثقافية، والأفلام القصيرة، والخدمة المجتمعية، بمنافسات فردية وجماعية، إضافة إلى برامج وجولات سياحية نظمتها جامعة الملك خالد للمشاركين.// انتهى //10:50ت م0015

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اختتام منافسات الأولمبياد الثقافي الأول لطلاب الجامعات السعودية بجامعة الملك خالد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.