السعودية اليوم / زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب جنوب شرق بوليفيا



كوتشامبابا 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واس

ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر قرب مدينة كوتشامبابا جنوب شرق بوليفيا في وقت مبكر اليوم.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على مسافة نحو 55 كيلومترًا جنوب شرقي كوتشامبابا, مبينة لم يتضح بعد ما إذا كان قد أسفر عن سقوط مصابين

// انتهى //

09:11ت م

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