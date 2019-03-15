السعودية اليوم / مقتل و إصابة العديد من الأشخاص بإطلاق نار في مدينة كرايست تشيرش النيوزلندية



ولنجتون 08 رجب 1440 هـ الموافق 15 مارس 2019 م واس

قُتل العديد من الأشخاص و أصيب آخرون اليوم عندما أطلق مسلح النار في مدينة كرايست تشيرش النيوزلندية.

وقال مفوض الشرطة مايك بوش :" إن القتلى سقطوا على حد علمنا في موقعين، في مسجد بشارع دينز و في مسجد آخر بشارع لينوود".

وأضاف: "هناك شخص واحد قيد الاحتجاز، لكن الشرطة تعتقد أنه قد يكون هناك جناة آخرون".

وتابع: "هذا حادث آخذ في التطور و نعمل على تأكيد الحقائق، ومع ذلك يمكننا تأكيد وقوع عدد من الوفيات".

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07:21ت م

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