مستقبلو "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الجمعة 1440/7/8 هـ الموافق 2019/03/15 م واس

الخميس 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واس

05:41ت م

0347



www.spa.gov.sa/1899345 الخميس 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واس05:41ت م0347

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.