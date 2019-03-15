انت الان تتابع تفاصيل خبر الكشف عن مخطط لاغتيال المعارضين للسعودية شرق اليمن والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 15 مارس 2019 09:46 صباحاً - كشفت مصادر يمنية بمحافظة المهرة (شرق) عن وجود مخطط لتصفية الرموز والقيادات التي تقود الحراك الاحتجاجي والاعتصامات ضد وجود القوات السعودية بالمحافظة.

ونقلت قناة "الجزيرة" عن مصادر يمنية قولها إن المحافظ المدعوم من الرياض، راجح باكريت، يقف خلف المخطط، من خلال إعداد قائمة بأسماء القيادات والرموز بالمهرة، المُراد تصفيتهم، إلى القائد العسكري للقوات السعودية بالمهرة الذي يلقب بالمطيري.

وتتضمن قائمة المستهدفين كلاً من "رئيس المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى الشيخ عبد الله بن عيسى آل عفرار، والعميد علي سالم الحريزي وكيل المحافظ السابق، ومدير الأمن السابق اللواء أحمد قحطان، ورئيس لجنة الاعتصام ضد القوات السعودية الشيخ عامر سعد كلشات، والشيخين عبود قمصيت ومحمد بركات"، وغيرهم من الشخصيات البارزة والناشطين.

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وأشارت المصادر إلى أن المحافظ باكريت استقدم في الأيام الماضية عناصر من فرقة الاغتيالات التابعة للإمارات من عدن، التي عملت على تصفية علماء الدين وأئمة المساجد والشخصيات السياسية والعسكرية هناك، وخصص لهم مكاناً للإقامة في القصر الجمهوري بمدينة الغيظة مركز المحافظة، مع تمويلهم بالدعم الكامل عبر مطار الغيظة الذي تتخذ منه القوات السعودية قاعدة عسكرية لها.

كما كشفت عن عقد باكريت قبل يومين اجتماعاً للجنة الأمنية للسلطة المحلية بالمحافظة حضره قائد القوات السعودية بالمهرة وقيادات أمنية من خارج المحافظة، واستثني منه أعضاء اللجنة الرئيسيون من أبناء المحافظة؛ حفاظاً على سرية العملية.

يُذكر أن السعودية تحاول السيطرة على المهرة منذ عدة أشهر، واستحدثت مواقع ونقاط تفتيش في مناطق عدة من المحافظة بعد أن سيطرت على مطار الغيظة وميناء نشْطون، وسط معارضة شديدة من الأهالي الذين نظموا عدة وقفات ومهرجانات احتجاج على الوجود السعودي في محافظتهم.