السعودية | الجوازات : كارت العائلة لا يعد وثيقة سفر

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الجوازات : كارت العائلة لا يعد وثيقة سفر والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:46 صباحًا, 15 مارس 2019 م المناطق - متابعات أكدت المديرية العامة للجوازات أن كارت العائلة لا يعد وثيقة سفر.

وكان أحد المواطنين وجه سؤالا إلى حساب ” الجوازات- أبشر ” ، عبر ” تويتر ” قال فيه: ” عندي مولود عمره شهرين وابي أسافر للكويت.. هل يلزم جواز أو عادي بتصريح وكارت العايلة ” .

وردت ” الجوازات ” : ” كارت العائلة ” لا يُعد ” وثيقة سفر.. ويلزم حصول الابن، حفظه الله لك، على جواز سفر .. ” مستقل ” قبل الشروع بترتيبات السفر.. ” .

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