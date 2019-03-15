بالصور: اختتام بطولة «وطن السلام» لكرة القدم للمرحلة الابتدائية

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

اختتمت صباح الأمس فعاليات بطولة “وطن السلام” لكرة القدم للمرحلة الابتدائية على مستوى مكتب التعليم بالروضة التابع لإدارة التعليم بمنطقة الرياض لعام 1440 هجري تحت رعاية مدير مكتب تعليم الروضة الأستاذ عماد الهذيل.

شارك في البطولة 44 فريق بإجمالي عدد 440 طالباً و44 معلماً كان طرف النهائي فيها مدرسة ابتدائية مجمع جرير البجلي، ومدرسة سعيد بن زيد الابتدائية، فاز بلقب البطولة فريق ابتدائية جرير البجلي، وكان ترتيب الفرق المشاركة على النحو التالي : المركز الأول ابتدائية مجمع جرير البجلي، المركز الثاني مدرسة سعيد بن زيد الابتدائية، المركز الثالث ابتدائية رواد الازدهار، والمركز الرابع ابتدائية محمد المانع.

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وأكد الدكتور مشرف الشهري رئيس قسم التربية البدنية في مكتب الروضة أن هذه البطولة تعتبر من أقوى وأكبر البطولات التي يقيمها المكتب، والتي تتميز بالمستوى الفني العالي ، موضحاً أن السبب يعود لمشاركة 44 مدرسة مما جعل التنافس أكبر بين المدارس ، فيما أقيم ربع النهائي من البطولة بنظام الدوري، مما أعطها قوة أكثر واتاح الفرصه للتعويض.

وأضاف الشهري أن الهدف من اقامة مثل هذه البطولات والمشاركات هو اكتشاف المواهب في المدارس في وقت مبكر بالمرحلة الابتدائية، والعمل على تطويرها وتوجيها إلى الأندية والمراكز الرياضية.

في ختام البطولة تم توزيع الجوائز على الفرق المشاركة من راعي المباراة الأستاذ عماد الهذيل الذي هنأ المشاركين ووجه لهم كلمات التشجيع والدعم، كما قدم شكره وتقديره للجان المنظمه ومجمع “المدارس المتقدمة” على حسن التنظيم والاستضافة للبطولة، وثمن دعمهم الكبير للأنشطة التي تقام على مستوى المكتب.