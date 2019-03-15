الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الإقامة 1440 وكيفية معرفة نطاق المؤسسة والكفيل من موقع وزارة الداخلية...

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أهم ما تحرص عليه وزارة الداخلية في المملكة هو توفير كل التسهيلات والخدمات للمواطنين والوافدين، وهذا لتوفير الجهد ورفع الحمل عن المواطن والمكاتب الحكومية، وهذا ما أدي إلي إنشاء نظام أبشر الإلكتروني السعودي، والذي يضم العديد من الخدمات ومنها خدمة الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الإقامة 1440، وتوفر هذه الخدمة معرفة اسم الكفيل ونطاقه وهويته وماهيته وهل يندرج ضمن القائمة الحمراء للتنبيه علي عدم التعامل معهم ام لا، ويمكن للمستخدمين الراغبين في في البحث عن وظائف جديدة داخل بعض المؤسسات والشركات الخاصة الاستعلام عن نطاق المنشأة وهذا برقم الهوية فقط، وهذا دون الحاجة إلي الذهاب إلي مقار وزارة العمل في السعودية، ويمكن الاستعلام عن طريق الرابط المباشر المدرج في المقال وسنوافيكم بالتفاصيل والخطوات.
كيفية الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الإقامة 1440
- الدخول علي الرابط المباشر لوزارة الداخلية السعودية من هنا
- اختيار بوابة المواطنون والمقيمون من خلال بوابة التأشيرات
- تحديد نوع المستعلم عبر النقر علي زر مقيم
- النقر علي طلب زيارة عائلية
- إدخال البيانات المطلوبة في الخانات المحددة لها
حينها تظهر لك نافذة تحتوي علي العديد من البيانات ومنها اسم الكفيل ورقم هويته، والجدير بالذكر أنه يمكنك اختيار نوع التعامل او الاستفسار الذي تود الاستعلام عنه من الوزارة، وحتي يتم فتح طلب جديد يجب عمل الآتي:
- إدخال رقم السجل المدني “رقم الإقامة”
- إدخال رقم الطلب
- نقل الرمز المرئي المكون من 6 أرقام مختلفة
- الضغط علي زر استعلام
- أهم الخدمات المقدمة من مكتب العمل
يقوم مكتب العمل في المملكة العربية السعودية بتقديم العديد والعديد من الخدمات الهامة، حيث أنه من خلال رقم جواز السفر أو رقم الإقامة أو رقم الحدود يمكنك معرفة بيانات صاحب العمل وهوية الكفيل بكل سهولة ويسر إلكترونيا، وكذلك بياناته ونطاقه واسمه.
تابع ايضا
معرفة نطاق المؤسسة من خلال موقع وزارة العمل بالمملكة 1440
- الدخول إلي إدارة الخدمات الإلكترونية
- النقر علي الاستعلام عن موظف وافد
- إدراج رقم الإقامة والجنسية
- النقر علي زر عرض
وهنا تظهر لك كافة بيانات المؤسسة ووضعها القانوني، وعليك أن تعلم أنها يجب أن تكون خضراء حتي تكون سارية
معرفة نطاق الكفيل برقم الإقامة
- الدخول علي موقع وزارة العمل
- النقر علي الاستعلامات الإلكترونية
- النقر علي الاستعلام عن موظف وافد
- إدخال رقم الإقامة أو رقم الجواز والجنسية
- إدخال الرمز المرئي