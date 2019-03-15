السعودية اليوم / محافظ رفحاء يكرم الفائزين الأربعة الأوائل في مسابقة الموهبة و الإبداع



رفحاء 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واس

كرم محافظ رفحاء فراج العماني أمس الفائزين الأربعة الأوائل في مسابقة الموهبة و الإبداع بمناسبة الأسبوع الخليجي للموهبة و الإبداع 2019 بحضور مدير مكتب التعليم برفحاء ذياب الدخيل.

كما تم تكريم رئيس مجلس إدارة جمعية ملاذ مياح المخيدش الراعي الرسمي للمسابقة و معلمو الموهوبين برفحاء المشرفين على المسابقة.

وفي نهاية التكريم استمع الجميع إلى توجيهات وثناء المحافظ على المسابقة وأهدافها .

// انتهى //

04:26ت م

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