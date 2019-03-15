سياسي / المبعوث الدولي إلى اليمن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي



واشنطن 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واس

التقى المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم.

و قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت مالادينو في إيجاز صحفي إن الجانبين بحثا تطورات الوضع في منطقة الحديدة اليمنية وتبادل الأسرى و السجناء بين أطراف النزاع اليمني و الخطوات السياسية المستقبلة لحل الأزمة اليمنية.

و أضاف أن الوزير بومبيو أعرب عن شكره لغريفيث للجهود التي يبذلها لإقناع أطراف النزاع اليمني تنفيذ اتفاقات السويد الخاصة بحل الأزمة اليمنية.

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04:18ت م

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