السعودية اليوم / طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف عدة مواقع في قطاع غزة



غزة 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واس

شنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الليلة سلسلة غارات على عدة مواقع في قطاع غزة.

و أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات حربية إسرائيلية من نوع ( إف 16 ) استهدفت بعدة صواريخ موقعًا في "نتساريم" جنوب مدينة غزة، مما أدى إلى تدميره و اشتعال النيران فيه، إضافة إلى إلحاق أضرار في منازل و ممتلكات الفلسطينيين المجاورة.

وأشارت الوكالة إلى أن طائرات الاحتلال قصفت موقعًا في حي الزيتون، جنوب المدينة، بصاروخين مما أدى إلى تدميره، و إلحاق أضرار في ممتلكات المواطنين، القريبة من الاستهداف.

وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع، قصفت طائرات حربية إسرائيلية موقعا غرب المدينة، تعرض سابقًا لعمليات قصف، مما أوقع أضرارًا جسيمة، و خسائر مادية، دون وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين.

وأضافت أن القصف أحدثَ حالة من الرعب والهلع في صفوف الآمنين لا سيما الأطفال منهم دون أن يبلّغ عن وقوع إصابات.

و أوضحت أن الطائرات الحربية الإسرائيلية ما تزال تجوب أجواء القطاع بشكل مكثف الأمر الذي ينذر بتجدد القصف في أية لحظة .

و زعم الاحتلال الإسرائيلي أن القصف جاء ردًا على إطلاق صاروخين من غزة على تل أبيب.

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04:11ت م

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