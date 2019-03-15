السعودية اليوم / ملتقى التوظيف الرابع بالأحساء يختتم أعماله بحضور أكثر من ٥٠٠٠ طالب عمل



الأحساء 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واس

اختتم المعهد الصناعي الأول بالتعاون مع الكلية التقنية للبنات بالأحساء و قسم التمكين بمكتب الضمان الاجتماعي مساء اليوم ملتقى التوظيف الرابع، بحضور أكثر من ٥٠٠٠ طالب عمل وذلك بمقر المعهد الصناعي في الهفوف.

و يأتي هذا الملتقي في إطار تنفيذ مبادرة فرصة عمل لكل خريج، بهدف توفير فرص عمل للشباب و الشابات.

و أوضح مدير المعهد الصناعي الأول رائد النعيم، بأن الملتقى حظي بمشاركة أكثر من ١٨ جهة توظيف إضافة إلى عقد عدد من الورش التنظيمية لتحديد آلية تنظيم و فرز طالبي العمل من الجنسين، مؤكدًا أهمية استمرار تلك الملتقيات مع الأمل بالحصول على عدد أكبر من الفرص الوظيفية.

و أفادت عميدة الكلية التقنية للبنات وفاء الرشيد، بأن الملتقى ساند الخريجين و الخريجات في تحديد وجهتهم الوظيفية مما أسهم في تنمية مواردهم البشرية و توسيع خياراتها، مؤكدة ضرورة استمرار تكامل أدوار المؤسسات و القطاعات الخاصة لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع.

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