الان تتابع تفاصيل «276» وظيفة شاغرة للجنسين في وزارة العدل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

دعت وزارة العدل الخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة.

وقد بلغ إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان ( 276 ) وظيفة شاغرة (رجال، نساء) وهي موزعة على النحو التالي :

ويبدأ التقديم الساعة التاسعة صباحاً يوم الاحد الموافق 10/7/1440هـ، وينتهي الساعة 12 مساءً يوم الخميس الموافق 14/7/1440هـ،وذلك عبر منظومة جدارة .

ثانياً: آلية التقديم من قبل (المتقدمين):

الدخول على نظام التوظيف جدارة والتأكد من صحة البيانات و في حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية ، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية ،مع العلم سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح.

تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب ويتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب .

ثالثاً: الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة :

خريجي/خريجات درجة الماجستير (للتخصصات المحددة الموضحة ) .

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خريجي/خريجات الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية للتخصصات المحددة الموضحة في الملفات المرفقة بالإعلان .

الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم التربوية.

يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، و سيتم دعوة اكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.

ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين/المرشحات خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات ،او عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية)

رابعاً : إيضاحات عامة:

هيأت وزارة الخدمة المدنية في موقعها عند التعامل مع نموذج جدارة تعليمات وإرشادات من خلال (الأسئلة الأكثر شيوعاً، التعليمات على مستوى كل حقل من النموذج مفصلة) وتؤكد على أهمية قراءة التعليمات والإرشادات الموضحة قبل الشروع في تعبئة الطلب لتحاشي الوقوع في الأخطاء التي قد تؤثر على مرحلة الترشيح.

البيانات التي يتم إضافتها من قبل (المتقدم/ــه) على نظام جدارة مسئوليتها على (المتقدم/ــه) حتى لو أدى عدم مصداقية تلك البيانات قياساً بأصول مستنداتها لاستبعاد الطلب في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف.

ستقوم وزارة العدل بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر موقعها على شبكة الانترنت لذلك فإنها تؤكد على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.