الان تتابع تفاصيل الوظائف لحملة الثانوية في الهيئة العامة للأوقاف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلنت الهيئة العامة للأوقاف بالرياض عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة فأعلى. وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المطورحة بمسميات: مشرف خدمات عملاء (عدد 2): شهادة البكالوريوس وخبرة لا تقل عن 3 سنوات كحد أدنى في نفس المجال. ممثل خدمات عملاء (عدد 5): شهادة الثانوية العامة وخبرة لا تقل عن سنة في نفس المجال. Advertisements مدير مركز خدمات الأوقاف (عدد 2): شهادة البكالوريوس وخبرة لا تقل عن 6 سنوات في نفس المجال. مدير علاقة (عدد 2): شهادة البكالوريوس وخبرة لا تقل عن 6 سنوات في نفس المجال. موظف استقبال (عدد 2): شهادة الثانوية العامة وخبرة لا تقل عن سنة في نفس المجال. وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:

http://careers.awqaf.gov.sa/jobs.php

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